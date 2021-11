GF Vip, Gianmaria si riavvicina a Soleil ma lei è scettica: “Siamo amici in prova” Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip cambia di nuovo. L’imprenditore napoletano cerca di tornare amico della coinquilina, forse complice la sua possibile eliminazione dalla casa. Lei, inizialmente scettica, decide poi di dargli una seconda possibilità: “Siamo amici in prova”. Ma secondo Alex Belli e Sophie Codegoni questa mossa sarebbe solo frutto di una strategia.

A cura di Elisabetta Murina

Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Senza dubbio tre protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Finora i loro rapporti nella casa si sono complicati ed evoluti talmente tante volte che starci dietro sembrerebbe un'impresa quasi impossibile. E se poi aggiungiamo anche Alex Belli, che negli ultimi tempi si è avvicinato a Soleil ma che ha poi fatto un passo indietro perché la vede "come una sorellona", il quadro si complica ancora di più. L'ultima mossa in quest'intricato scacchiere l'ha fatta Gianmaria che, a rischio eliminazione, si è nuovamente avvicinato alla stessa Soleil, chiedendole di divertirsi come buoni amici e di lasciarsi tutto alle spalle: "Passato tutto quello che doveva passare ci sta che possiamo anche volerci bene e divertirci insieme". Lei, inizialmente scettica, ha poi deciso di concedergli una seconda possibilità: "Siamo amici in prova".

Gianmaria si riavvicina a Soleil

Nemmeno un mese fa, Gianmaria e Soleil sembravano acerrimi nemici, tanto che lei aveva addirittura dichiarato di volersene andare dalla casa se lui fosse rimasto. Ora, invece, tra loro sembra essere tornato il sereno, forse complice il fatto che l'imprenditore è a rischio eliminazione. I due hanno parlato a lungo, lasciandosi alle spalle i momenti di tensione e nervosismo, e Gianmaria ha chiesto alla ragazza di divertirsi come buoni amici in quelle che potrebbero essere le sue ultime giornate nella casa: "Passato tutto quello che doveva passare ci sta che possiamo anche volerci bene e divertirci insieme". Lui spera anche di poter recuperare il rapporto che avevano un tempo, dopo averle promesso che non le darà più fastidio: "Sei una persona a cui voglio un bene dell'anima a prescindere da tutto". Soleil, inizialmente scettica, decide poi di concedergli una seconda possibilità: "Mi spaventa la tua incoerenza, ma proviamoci, siamo amici in prova”.

Le reazioni di Alex e Sophie

Sophie e Alex sollevano non pochi dubbi sulla mossa di Gianmaria nei confronti di Soleil. La gieffina, che negli ultimi tempi si era avvicinata molto all'imprenditore napoletano, crede che questo gesto sia solo una strategia per essere salvato dalla nomination: "Io non trovo coerenza nel vederli così dopo tutto quello che è stato detto". E anche Alex sembra della stessa opinione: "Mi stupisco anche di Soleil sinceramente". Sembrerebbe quindi una sorta di lotta all'essere coerenti con se stessi, ma a giudicare dagli ultimi avvenimenti, nessun membro di questo quartetto pare andare nella giusta direzione, per un motivo o per l'altro.