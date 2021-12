Soleil non si fida di Alex: “Perché non sei uscito dal GF Vip?”, lui: “Ho un contratto” Alex Belli voleva abbandonare il GF Vip e poi ci ha ripensato. Soleil Sorge, sospettosa, lo sottopone a un lungo interrogatorio dopo puntata. Sul perché della mancata uscita, l’attore: “Ho un contratto, ma se fosse venuta Delia lo avrei fatto”.

Alex Belli voleva abbandonare il GF Vip e poi ci ha ripensato. Soleil Sorge, sospettosa, lo ha sottosto a un lungo interrogatorio dopo la diretta dell'ultima puntata. Sul perché della mancata uscita dal reality, l'attore: "Ho un contratto, ma se fosse venuta Delia lo avrei fatto". L'influencer non sembra affatto convinta, continua a sentirsi incastrata in questa sorta di Centovetrine coniugale, stretta in una coppia che si dice sposata ma di fatto non lo è.

Alex dà per scontato di dover uscire il 13 dicembre 2021

"Lei non è venuta, perché non esci comunque?" gli chiede con aria diffidente, ricevendo come unica risposta: "Perché ho tre o quattro giorni ancora, se avessi un contratto di altri tre mesi sarei uscito, siamo in un contesto lavorativo e rispetto gli accordi. Non è che faccio il matto". Il riferimento di Alex è alla scadenza del contratto dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: la data infatti sarebbe il 13 dicembre, giorno in cui i loro vincoli ed eventuali penali sarebbero risolti, se non fosse che Alfonso Signorini ha già annunciato il prolungamento del programma fino a marzo 2022.

L'interrogatorio di Soleil per sabotare Alex Centovetrine

Non contenta, Soleil incalza il suo Belli e gli chiede il perché di questa crisi profonda, visto che, come dice lui stesso, mancano solo pochi giorni all'uscita dal GF Vip. L'attore cerca di spiazzarla con il più spinto dei romanticismi: "Sei tu. Finché rimaniamo relegati in questa condizione, non riesco a starti lontano, non so gestire certe cose. Se resto qui cambia che questo tempo trascorso insieme fa soffrire Delia e non voglio. Se fosse venuta stasera, sarei uscito stasera. Perché? Beh, io sono fatto così, mi prendo su la donna che amo e vado via".

Alex prende la mano di Soleil durante il confronto

Poi il finale del confronto si apre all'ipotesi di una conoscenza fuori dalla Casa del GF Vip: "Ho sentito la tua vicinanza stasera e mi ha fatto molto piacere, è stata la prima volta che eri con me dopo che ci siamo messi a nudo su tutto. Se ci fossimo incontrati fuori da qua, ci saremmo conosciuti e avremmo vissuto molto meno, non ci saremmo conosciuti così profondamente, saremmo rimasti nella superficie delle nostre vite frenetiche e diverse".