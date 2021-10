Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “O va via lui o me ne vado io, ha rotto il caz**” Al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge non sopporta più Gianmaria Antinolfi. La concorrente è stanca delle risposte sgarbate che il suo ex fidanzato le avrebbe dato in alcune occasioni. Sente di non poter più condividere questa esperienza con lui: “O va via lui o me ne vado io da qua. Non ne posso più”.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge non sopporta più il comportamento ostile che Gianmaria Antinolfi starebbe avendo nei suoi confronti. La concorrente ha confidato ad Alex Belli: "Si gira e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz**, fatti i fatti tuoi'. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co**ioni, io sono gentile e lui continua a rompermi le pal** da stamattina, giuro". Sorge ha chiarito di non sopportare più questa situazione, ritiene di non poter più condividere con Gianmaria lo spazio nella casa.

"O va via lui o me ne vado io da qua. Io non sto qui a farmi trattare in questo modo": Soleil Sorge è stata decisamente chiara quando si è trattato di esprimere il suo fastidio nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Secondo Alex Belli, il vippone sarebbe carico dopo il confronto in diretta tra lui, Soleil e Sophie Codegoni: "Adesso è carico dopo la puntata di lunedì. Io volevo parlargli, poi ho visto quell'energia e non gli ho più parlato. Fa fatica anche a salutarci al mattino".

Soleil Sorge ha concluso il suo sfogo, ribadendo ancora una volta il suo fastidio per le risposte dai toni eccessivi che avrebbe ricevuto dal suo ex fidanzato: "Che sfigato. Già mi ha creato problemi, mi ha mancato di rispetto e in più ora prova a mettermi in mezzo. Ti permetti pure di rispondermi male così, ma vaffan**lo. Scollati proprio. Non ne posso più. Io continuo a cercare di essere carina e devo vedere queste cose. Meglio che sto zitta, non esiste. Resisto una, due, tre volte, ma alla terza mi rompo il caz**. Scusa il francesismo".