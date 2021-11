Grande Fratello Vip 2021, eliminata Miriana (che poi rientra): nominati Gianmaria, Soleil e Carmen Nella puntata del Grande Fratello Vip del 19 novembre Miriana Trevisan è stata eliminata, prima di rientrare in casa. Nominati invece Carmen, Soleil e Gianmaria.

A cura di Andrea Parrella

La puntata del 19 novembre del Grande Fratello Vip si è chiusa con lo stesso numero di concorrenti all'interno della Casa. Se ad essere eliminata era stata Miriana Trevisan, sconfitta al televoto contro Gianmaria, la showgirl ha scoperto di dove rientrare in casa grazie al biglietto di ritorno nel bussolotto, aperto non appena entrata in studio. Allo stesso tempo, i nominati della serata sono Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Chi è l’eliminato del 19 novembre 2021, le percentuali

Per la prima volta dall'inizio di questa edizione, l'eliminata della serata può godere di un salvacondotto speciale. Miriana Trevisan, dopo aver appreso della sua eliminazione, ha scoperto solo una volta arrivata in studio di poter usufruire del biglietto di ritorno, che permette a lei e uno solo tra gli uomini di potersi salvare dall'esito dell'eliminazione.

Chi sono i concorrenti in nomination

Si è arrivati quindi al momento delle nomination. Katia e Sophie sono state le immuni della serata scelte dalle opinioniste, mentre a risultare nominati sono Soleil, Carmen e Gianmaria. Questi i voti. La prima fase di nomination è stata la tornata delle nomination palesi. Carmen Russo nomina Gianmaria, Soleil Sorge nomina Gianmaria, anche Francesca Cipriani nomina Antinolfi, le sorelle Selassié nominano invece Davide Silvestre. Gianmaria, infine, dà la sua nomination a Soleil.

Arriva poi il momento delle nomination segrete. Manuel dà la sua nomination a Soleil, così come Katia Ricciarelli che dà a lei la sua nomination. Anche Aldo Montano nomina Soleil. Sophie decide invece di nominare Manila Nazzaro. Giucas Casella, infine Giucas Casella nomina Gianmaria.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 19 novembre 2021

La puntata del 19 novembre era molto attesa dopo le polemiche scaturite dalle parole di Alfonso Signorini sull'aborto pronunciate sul finire dell'ultima puntata del lunedì precedente. In realtà il conduttore ha scientemente evitato di pronunciarsi nel merito, dando così spazio alle storie all'interno della Casa, dal dibattito su Alex Belli e il confronto di quest'ultimo con Adriana Volpe, al rapporto tra Sophie e Soleil.