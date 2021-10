GF Vip, Gianmaria Antinolfi contro gli autori: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo” Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto intenso riguardante gli autori del programma. Secondo l’imprenditore napoletano, infatti, non gli avrebbero permesso di presentarsi come avrebbe voluto, ma gli hanno imposto delle cose da dire che, quindi, hanno mostrato anche al pubblico una certa immagine di lui che non corrisponde del tutto alla realtà.

A cura di Ilaria Costabile

Ormai la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta iniziando a far emergere i primi problemi, non solo screzi e litigi tra i coinquilini, ma anche disagi di altro genere, come ad esempio il timore che fuori dalla casa di Cinecittà il pubblico possa essersi costruito un'idea che non corrisponde alla realtà. Per questa ragione, Gianmaria Antinolfi si scaglia contro gli autori che, infatti, gli avrebbero fatto dire delle cose che non avrebbe voluto, come riportato dal sito Isa&Chia.

Lo sfogo di Gianmaria Antinolfi

L'imprenditore campano, infatti, sfogandosi con Nicola Pisu ha manifestato il suo disappunto nei confronti dell'atteggiamento adottato nei suoi confronti dalla produzione del programma che, quindi, non gli avrebbe dato modo di farsi conoscere per quello che è, sfruttando la sua immagine legata agli scoop:

Io sono super riservato, una persona che si fa i ca**i propri. Mi hanno fatto fare una clip di presentazione quando sono entrato qui che io ho odiato. Io non volevo dire le cose che mi hanno fatto dire, me le hanno fatte dire perché la gente mi conosce per queste cose, sono uscito con delle donne su alcuni giornali e quindi mi hanno fatto parlare di questo. Mi hanno fatto dire con chi sono stato, ma io sono uno che non dice mai con chi è stato. Non dico mai le cose degli altri, mai. […] Quando ero in macchina per entrare mi sono tappato le orecchie per non sentire quello che dicevo. Mi hanno detto ‘di che sei stato con questa e con quest'altra.

Gli scontri con Soleil Sorge

In effetti la prima dinamica creatasi all'interno della casa più spiata d'Italia ha visto protagonista proprio Antinolfi e la sua ex fiamma, Soleil Sorge. Tra i due si sono innescate parecchie discussioni, liti in diretta, accuse di un corteggiamento al limite dello stalking più volte dichiarato dell'influencer e poi, alla fine, sembrava tornato il sereno con un chiarimento avvenuto dopo svariate puntate passate a litigare. Per poi tornare nuovamente a scontrarsi. Fatto sta, però, che Gianmaria sente di non aver fatto conoscere un lato di sé che non ha nulla a che vedere con il mondo patinato del gossip, da cui purtroppo è stato fagocitato.