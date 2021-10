La madre di Soleil contro Gianmaria: “Era ossessionato da lei, ho dovuto bloccarlo sui social” Raggiunta da Chi, Wendy Kay che insieme alla figlia partecipò a Pechino Express, si è lamentata del trattamento che gli inquilini della casa hanno riservato a Soleil. “È stata messa in croce come nessun altro”. La madre di Soleil non crede che possa esserci uomo nella casa che interessi davvero a Soleil e rivela un retroscena su Gianmaria Antinolfi: “Mi mandava messaggi lunghissimi”.

A cura di Giulia Turco

La madre di Soleil Sorge interviene per prendere le difese dell’influencer, finita nel mirino dei concorrenti del GFVip. Raggiunta da Chi, Wandy Kay che insieme alla figlia partecipò a Pechino Express, si è lamentata del trattamento che gli inquilini della casa hanno riservato a Soleil. “È stata messa in croce come nessun altro”, si è sfogata sulle pagine del settimanale di Signorini, “solo per dei pregiudizi nei suoi confronti”.

Wendy Kay rivela un retroscena su Gianmaria Antinolfi

La madre di Soleil non crede che possa esserci uomo nella casa che interessi davvero a Soleil. “Aldo Montano è troppo grande, Alex Belli è una bandiera al vento, anche se è carino e amichevole con lei, ma finisce lì”, ha chiarito. Nessuna speranza di un ritorno di fiamma con Gianmaria Antinolfi, che Wendy avrebbe anche conosciuto di persona. Sulle pagine di Chi fortifica la versione della figlia, secondo cui l’imprenditore sarebbe stato pesante e insistente, nonostante Soleil avesse messo in chiaro di non voler più nulla con lui. Dopo un incontro a Roma, “ha comunicato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil, tanto che ad un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram”. E ancora: "Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti".

La madre di Soleil sulle accuse di razzismo: “Mi offende a morte”

A lasciare senza parole la madre di Soleil è senza ombra di dubbio la questione montata sulle presunte accuse di razzismo nei confronti di Soleil. La signora Kay rinnega ogni cattiva intenzione da parte della figlia, chiarendo che il razzismo non è affatto nella genetica della loro famiglia: "Mi offende a morte quello che è stato montato contro di lei: Ainett è stata fuori luogo, ha fatto la vittima”, ha fatto sapere.