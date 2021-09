Gianmaria Antinolfi chiarisce con Soleil Sorge poi scoppia a piangere: “Mi manca l’aria”

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, alla presenza degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021, hanno avuto un chiarimento. L'imprenditore, dopo essere stato accusato di stalking, ha spiegato perché ha parlato con tutti della sua relazione con Soleil Sorge, mettendo in atto un comportamento che alla gieffina ha dato fastidio:

"Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto in quel momento lì. Io ero talmente felice, talmente fiero di averti nella mia vita, accanto a me. Ho avuto modo di capire dopo, quando la cosa si è chiusa. Tante cose che ho sbagliato nei tuoi confronti, le ho capite dopo. Ho capito gli errori che ho fatto e le volte in cui non ti ho capita. Però anche tu, non volendo, hai fatto del male a me. Non sono stato l'unico ad aver fatto del male. In quel momento eri la mia felicità e volevo condividerla con le persone a cui voglio bene. A me dispiace non essere riuscito a renderti felice come avrei voluto".