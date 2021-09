GFVip, Soleil Sorge furiosa annienta Gianmaria Antinolfi: “Non nominare la mia famiglia” Tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi volano stracci. A turbare Soleil è una confidenza che il suo ex ha fatto all’orecchio a Miriana Trevisan: “Neanche suo padre la voleva in casa”, ha bisbigliato.”Non ho intenzione di umiliarti, ma sono davvero ferita, non devi permetterti di parlare di mio padre”, lamenta Soleil fuori di sé, mentre si lascia andare alle lacrime accompagnate da una reazione a dir poco teatrale.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al GFVip è andata in onda una lite furiosa tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due hanno avuto un flirt fuori dalla casa, finito in malo modo quando Soleil avrebbe deciso di interrompere il loro rapporto. Eppure Soleil e Gianmaria non si mettono d'accordo e anzi cercano di ostacolarsi a vicenda. Lei lo ha accusato di atteggiamenti "al limite dello stalking", lui non l'ha mandata giù e si è lasciato andare a commenti poco galanti nei suoi confronti sfogandosi con gli inquilini. Nella puntata di venerdì 24 settembre, è il momento della resa dei conti.

Soleil scoppia in lacrime durante il confronto con Gianmaria

Soleil assiste alla clip che mostra lo sfogo di Gianmaria in settimana. A turbarla è una confidenza che il suo ex ha fatto all'orecchio a Miriana Trevisan: "Neanche suo padre la voleva in casa", ha bisbigliato riferendosi al suo essere disordinata. In casa, alcuni atteggiamenti di Soleil avevano già indispettito alcuni inquilini, lamentando la "maleducazione" dell'influencer. Gianmaria ha ben deciso di cavalcare l'onda. "Non ho intenzione di umiliarti, ma sono davvero ferita, non devi permetterti di parlare di mio padre". Soleil è fuori di sé, si lascia andare alle lacrime accompagnate da una reazione a dir poco teatrale.

Gianmaria Antinolfi ha parlato del sesso con Soleil fuori dalla casa

C'è di più, perché confidandosi con gli uomini della casa, Antinolfi ha raccontato alcuni dettagli "intimi" su quanto avvenuto con Soleil una volta finito il loro rapporto. Stando alle sue parole l'influencer lo avrebbe allontanato per poi tentare di riprenderlo nella sua vita, tra loro ci sarebbero stati rapporti sessuali, ma questo Antinolfi poteva risparmiarsi di raccontarlo, indubbiamente. "Hai parlato di quanto mi hai sc**ata vantandotene", è esplosa furiosa Soleil trovando l'approvazione di Adriana Volpe in studio. "Ho avuto delle debolezze nei tuoi confronti", ammette prima di rinnegare tutto il loro rapporto.