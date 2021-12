GF Vip, coccole tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié prima di andare a dormire I due VIP nella Casa del Grande Fratello, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, si sono riavvicinati dopo i durissimi scontri delle ultime settimane. Nel letto si sono scambiati baci e abbracci.

A cura di Gaia Martino

Alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello VIP hanno instaurato tra loro un rapporto di amore e odio, nel quale si alternano scontri accesi seguiti da improvvisi riavvicinamenti. Tra questi senz'altro c'è il legame che unisce Manuel e Lulù. Nelle ultime settimane l'atleta è stato molto chiaro e deciso nell'allontanarsi dalla principessa, stanco del comportamento morboso ed insistente nei suoi confronti. Qualcosa forse è cambiato da quando, ieri sera, ha deciso di riavvicinarsi a lei prima regalandole un momento di puro relax, facendole un massaggio hot, poi coccolandola nel letto prima di andare a dormire.

Il riavvicinamento tra Manuel e Lulù

La principessa Selassié e Manuel Bortuzzo prima di andare a dormire, nella notte, si sono scambiati sguardi e abbracci complici: sul letto, vicini e al buio, si sono riavvicinati a grande sorpresa. L'atleta, visibilmente intenerito, ha stretto più volte a sé la sua ‘amica speciale' e l'ha baciata sul collo e sulla guancia.

Su Twitter migliaia di fan del programma stanno commentando l'episodio: per molti, il loro è l'unico legame vero che si è creato all'interno della Casa. Un riavvicinamento di Manuel nei confronti di Lulù era già nell'aria: spesso è stato beccato mentre provava a punzecchiare la sua inquilina.

Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la Casa la prossima settimana

Lunedì 13 dicembre era la data prevista per la finale prima che il reality decidesse di prolungare la messa in onda. Non è scontata la presenza fino al 2022 di alcuni concorrenti che potrebbero abbandonare la Casa prima e tra i personaggi ‘a rischio' rientrerebbe anche Manuel. Il papà, Franco Bortuzzo, lo scorso novembre ha dichiarato in un'intervista a Il Corriere che il figlio potrebbe abbandonare il GF Vip nella metà di dicembre, anche per via della presentazione del film ‘Rinascere'. Non è arrivata alcuna conferma da parte dell'inquilino della Casa di Cinecittà che, secondo molti su Twitter, si sarebbe avvicinato a Lulù proprio in funzione del suo ‘addio'.