Manuel Bortuzzo fa un massaggio hot a Lulù, Aldo Montano: “Non si capisce una mazza” Al Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo ha fatto un massaggio a Lulù Hailé Selassié. Aldo Montano è apparso perplesso da questo improvviso riavvicinamento.

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Manuel Botuzzo e Lulù Hailé Selassié continua a essere altalenante. A momenti di serenità, si alternano scontri apparentemente insanabili, seguiti da improvvisi riavvicinamenti. In queste ore, il nuotatore ha fatto un massaggio alla principessa etiope, che ha lasciato senza parole Aldo Montano, sempre più confuso sul rapporto tra i due. Ma andiamo con ordine e vediamo le tappe di questo riavvicinamento.

Il massaggio hot di Manuel Bortuzzo a Lulù

Nelle ultime ore, c'è stato un riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, dopo gli scontri delle ultime puntate. Il nuotatore ha fatto un massaggio alla principessa etiope. In particolare, si è concentrato sul Lato B. All'inizio, quando Lulù si è stesa sul letto, Bortuzzo è apparso perplesso: "Dai, ma dobbiamo farlo davvero?". Lei ha usato una coperta e gli ha chiesto: "Si vede qualcosa?", Manuel è stato onesto: "Si vede il c**o. Ma non potevi fartelo fare da Giacomo? È sicuramente più bravo di me. Siamo in fascia protetta". Lulù si è detta convinta che non li avrebbero mai inquadrati, ma ovviamente si sbagliava. Manuel Bortuzzo, mentre le faceva il massaggio, ha commentato: "Grande Fratello, possiamo mettere un po' di aria condizionata?".

La reazione di Aldo Montano

Aldo Montano, nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip, si è schierato apertamente a favore di Manuel Bortuzzo, giudicando anche lui deleteria per il nuotatore la relazione con Lulù. Lo schermidore ha rimarcato come Manuel debba sempre fare i conti con la febbre alta, dopo avere litigato con la principessa. Dopo avere appreso del massaggio hot che il concorrente ha fatto a Hailé Selassié, è apparso confuso. A Lulù che gli confidava di avere ricevuto un ottimo massaggio, ha replicato: "Non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con più dubbi sulla vita di quando sono entrato". Di certo, la questione verrà sviscerata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 10 dicembre.