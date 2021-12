“Rinascere”: il film sulla storia di Manuel Bortuzzo prossimamente su Rai Uno “Rinascere” è film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo e verrà trasmesso prossimamente su Rai1. Da poco sono finite le riprese con Giancarlo Commare nel ruolo del giovane atleta e Alessio Boni in quello di Franco Bortuzzo.

A cura di Ilaria Costabile

Sarà trasmesso su Rai1 "Rinascere", il film ispirato alla storia vera di Manuel Bortuzzo, tratta dall'omonimo libro scritto dal giovane atleta, e prodotta da Rai Fiction e Movieheart. Le riprese sono terminate da poco e a vestire i panni dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip c'è Giancarlo Commare, mentre il padre Franco Bortuzzo avrà il volto di Alessio Boni.

Il racconto della storia di Manuel Bortuzzo

La storia di Manuel Bortuzzo è tristemente nota ai più. Il giovane atleta trevigiano che con la famiglia si era trasferito a Trieste, nella notte del 2 febbraio 2019, mentre si trovava a Roma, dove si era stabilito per iniziare una preparazione atletica necessaria per partecipare alle Olimpiadi, fu colpito da un colpo di pistola alla schiena. Uno scambio di persona che, però, ha avuto delle conseguenze terribili sulla vita del 19enne. Le immagini che hanno ripreso il momento della sparatoria, mostrano Manuel accasciarsi al suolo, immediatamente soccorso dalla sua fidanzata Martina. A questi attimi di panico e terrore, sono poi seguiti gli interventi e la diagnosi definitiva di "lesione midollare" che ha portato il giovane atleta sulla sedia a rotelle. Nel libro vengono raccontati i momenti di sconforto, la paura, la preoccupazione per il futuro, tutto quello che Manuel ha sempre cercato di tenere per sé, mostrando agli altri la parte più forte, quella decisa a combattere, a vivere al meglio la sua nuova condizione, facendo valere la determinazione sulla tentazione di arrendersi.

Il padre lo aveva anticipato

Del film aveva parlato in anteprima anche suo padre Franco che, infatti, intervistato dal Corriere del Veneto, aveva parlato del percorso di suo figlio al reality show di Canale 5 e in quell'occasione aveva anticipato l'arrivo di questo nuovo progetto. "Lanceremo il prossimo film di Manuel" aveva dichiarato, ipotizzando che il figlio avrebbe lasciato il reality prima della finale che si terrà a metà marzo 2022.