Scoop nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio sui generis dedicato all'emergenza Coronavirus, di cui i concorrenti sono stati aggiornati, il reality è continuato regolarmente in stile "the show must go on" e nella Casa si è registrata l'ennesima lite tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, in merito al tanto discusso flirt che lei smentisce e lui continua a sostenere. In quel frangente, Antonio si è complimentato con Valeria Marini, che al contrario ha ammesso di aver avuto in passato un'avventura con Er Mutanda: dunque tra la Marini e Zequila ci sarebbero dei trascorsi, come lei ha confermato in diretta.

Ma Valeria Marini aveva smentito il flirt anni fa

Eppure, la stessa Valeria aveva offerto una versione ben diversa alcuni anni orsono. Per chi non lo sapesse, quello del flirt tra Zequila e la Marini è un tormentone che va avanti da diverso tempo. Correva l'anno 2005 quando l'attore, all'epoca naufrago all'Isola dei Famosi, parlò di questa relazione che risalirebbe al 1990. La showgirl intervenne in diretta telefonica per negare tutto. Un'ulteriore smentita risale al 2016, quando si tornò sull'argomento in occasione di un'intervista di Zequila sul settimanale Nuovo: curioso che in quel frangente Antonio criticò la Marini per la sua partecipazione al GF Vip, reality che ora li vede entrambi come concorrenti. Il magazine parlò nuovamente anche del presunto flirt, tanto che l'ufficio stampa di Valeria intervenne immediatamente: "In occasione delle dichiarazioni rilasciate da Antonio Zequila al settimanale Nuovo, inoltriamo la presente smentita. Valeria Marini, come annunciato senza fondo di verità dallo stesso settimanale, non ha mai avuto una relazione sentimentale con Zequila". Ora, però, la versione della soubrette è cambiata. Nella puntata del GF Vip dell'11 marzo, ha ammesso: "È vero anni fa abbiamo avuto un flirt".

Il presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila

Chi continua a smentire di aver avuto un incontro intimo con Zequila è invece Adriana Volpe, che ha più volte negato la circostanza raccontata da Er Mutanda: "Avevo una casa a Milano. È venuta a casa mia e mi ha portato un suo composit perché faceva la modella. Siamo stati il pomeriggio a casa mia e non solo a mangiare i biscotti". La conduttrice, sposata e mamma di una bambina, è comprensibilmente infastidita e ha più volte chiesto che non venga ulteriormente affrontato l'argomento. Duro il suo ultimo sfogo contro Zequila nella puntata dell'11 marzo: