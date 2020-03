La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip inizia sottotono, non c'è lo sfarzo degli studi di Cinecittà, ma c'è uno studio vuoto di Cologno Monzese, a Milano, ad ospitare Alfonso Signorini che accoglie il pubblico di Canale 5 con aria seria facendo un lungo discorso iniziato con le parole del Presidente Conte che ha nuovamente rivolto un appello all'Italia, affinché unita riesca a superare questo momento di estrema crisi, dettato dalla diffusione del Coronavirus: "Voglio iniziare con le ultime parole del Presidente, che mi piacciono molto, ritorneremo a correre insieme"

Il discorso di Alfonso Signorini

Da qui parte il discorso di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show di Canale 5 rivela al pubblico a casa di aver nutrito, insieme alla produzione del programma, dei forti dubbi in merito alla decisione di andare in onda in una situazione così difficile come quella che l'Italia si trova a vivere in questo momento:

Una puntata difficile, per me, per tutti. Non sono a Cinecittà, ma in uno studio di Cologno Monzese. Per tutti noi questi sono giorni difficili, i vip stanno vivendo una quotidianità diversa dal dramma che viviamo in questi giorni. Abbiamo pensato se essere qua e abbiamo pensato che sì, ci sembra giusto regalare per chi lo vuole qualche stacco, qualche momento che ci allontani, per quanto possibile dal dramma che stiamo vivendo. Alcune immagini e alcuni temi potrebbero sembrare uno schiaffo con quello che si sta vivendo, non vogliamo essere un'alternativa alla cronaca, all'informazione che sono fondamentali. Vogliamo essere uno stacco, un momento di sana spensieratezza, per ritornare a quella vita che abbiamo lasciato per il momento, vogliamo regalare un momento di spensieratezza. Per chi vuole, il telecomando è il simbolo della democrazia.

L'invito ai vip

Nello studio vuoto, l'unica presenza è quella di Pupo, che accompagnerà il conduttore in questa puntata a dir poco anomala, mentre Wanda Nara è a Parigi, impossibilitata a muoversi a causa del contagio. Il conduttore non esita a rassicurare i concorrenti della casa affinché, nonostante le preoccupazioni e i momenti di crisi che il nostro Paese sta affrontando, non cambino il loro modo di essere: