Tra i vari battibecchi consumatisi nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip c'è quello che ha visto protagonisti Adriana Volpe e Antonio Zequila. L'attore sosteneva che la showgirl avesse avuto un flirt con lui in passato, cosa che è stata più volte smentita dalla concorrente, fino ad arrivare ad una litigata in cui sono volati insulti tra i due. Nel corso della sedicesima puntata del reality l'argomento è emerso nuovamente e, per poco, non si è sfiorata una nuova lite.

Il discorso di Adriana Volpe

Sembrava che tra Adriana Volpe e Antonio Zequila fosse finalmente tornato il sereno, dopo aver deposto l'ascia di guerra, l'attore partenopeo aveva espresso il desiderio di voler fare pace con la sua compagna d'avventura che, sebbene non proprio convinta, aveva deciso di dargli fiducia, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Zequila avrebbe dovuto chiarire la sua posizione in un confessionale, smentendo quanto aveva detto nelle puntate precedenti, ma questo non è accaduto. A questo punto è intervenuta la Volpe, che ha chiesto qualche minuto ad Alfonso Signorini per esprimere un suo pensiero:

Credo che questo discorso sia importante non solo per me e per questa situazione, ma anch per il pubblico. Immaginiamo di avere di fronte a noi una ragazza di 18 anni, vostra sorella, nipote o figlia. Vi dice: "Sono a pezzi perché un ragazzo dice che ha avuto una storia con lui e ha dato dei dettagli. Ora tutta la scuola parla di questo". A una figlia che ti dice una cosa così, la vostra reazione sarebbe dire "Ridici sopra"? Noi oggi dobbiamo imparare il rispetto per il prossimo, la dignità di una donna. Una donna non è un trofeo da esibire né una proprietà.

La reazione di Antonio Zequila

Signorini ha apprezzato e condiviso il discorso fatto dalla showgirl, soprattutto dopo la brutta lite che l'ha vista al centro delle scorse puntate. Ma Zequila proprio non ci sta e ribadisce il concetto secondo il quale la storia sia venuta fuori per puro caso e spazientito sbotta: "Io sono sempre stato a favore delle donne, le amo e le rispetto, però non si può accettare che a un uomo si dica che faccia schifo, buttare trent'anni di carriera di un uomo che ha sempre lavorato. Facciamo così io mi sono confuso, non era lei, era un'altra modella e non ne parliamo più".