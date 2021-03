in foto: Foto di Tommaso Zorzi per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Mercoledì 3 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews è possibile apprendere qualche dettaglio in più su quanto accaduto in puntata. Come di consueto, è stato concesso ampio spazio a Gemma Galgani. Ricordiamo che in una recente registrazione aveva respinto il corteggiamento troppo focoso di Cataldo. Vediamo cosa è successo dopo.

Gemma Galgani chiude con Cataldo che lascia lo studio

Secondo le anticipazioni riportate dal sito IlVicoloDelleNews, Gemma avrebbe dato un'altra possibilità a Cataldo, uscendo di nuovo con lui. Tuttavia, non sarebbe scattata la scintilla. Al contrario, la dama si sarebbe sentita in imbarazzo. Poi il colpo di scena. Cataldo, al contrario, si sarebbe detto pronto a lasciare il programma di Maria De Filippi insieme a lei. Gemma non sarebbe sembrata intenzionata a cambiare idea. Cataldo, allora, avrebbe insistito per restare in studio guadagnandosi le critiche di Gianni Sperti, che lo avrebbe ritenuto più interessato alla visibilità che a Gemma. Così, l'uomo, a malincuore, avrebbe lasciato la trasmissione di Canale5. Per conoscere tutti i dettagli, occorrerà attendere la messa in onda della puntata.

Il messaggio di Gemma Galgani per Tommaso Zorzi

in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Dopo aver visto cosa è accaduto nel corso della registrazione, vediamo invece cosa fa Gemma Galgani lontano dai riflettori. La dama è tra gli spettatori del Grande Fratello Vip. A quanto pare, anche lei è rimasta affascinata dal carisma e dalla simpatia di Tommaso Zorzi. La veterana del Trono Over, infatti, lo ha contattato su Instagram per complimentarsi con lui per la vittoria. L'influencer ha pubblicato tra le Instagram Stories un breve video nel quale ha mostrato il contenuto del messaggio di Gemma: "Tommaso felicissima per la tua meritata vittoria. Ti adoro". Il vincitore del Grande Fratello Vip sembra avere apprezzato.