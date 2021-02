Mercoledì 24 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews, è possibile apprendere alcuni dettagli in più su quanto accaduto in studio. La puntata si è rivelata decisamente intensa. Non solo Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme il programma, perché desiderosi di frequentarsi lontano dalle telecamere, ma ci sarebbero stati bizzarri sviluppi anche per Gemma Galgani.

Gemma Galgani ha invitato Cataldo a casa sua

Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, Gemma Galgani avrebbe invitato a casa sua Cataldo, uno dei cavalieri del parterre. L'intento sarebbe stato quello di mangiare qualcosa insieme. Secondo quanto avrebbe raccontato la veterana del Trono Over, si sarebbero poi messi sul divano dove Cataldo le avrebbe fatto della avances con atteggiamenti che Gemma avrebbe reputato eccessivi. Secondo quanto si legge nelle anticipazioni, l'uomo avrebbe appoggiato la sua testa sulle gambe di Galgani, che più volte si sarebbe ritrovata a respingerlo. Inoltre, Cataldo le avrebbe proposto di restare a dormire da lei, ma Gemma avrebbe risposto di no.

in foto: La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani

La spiegazione di Cataldo

In studio, Cataldo avrebbe preso la parola per spiegare le sue motivazioni. L'uomo avrebbe detto di avere avuto quel tipo di approccio con Gemma Galgani, solo per metterla alla prova e sincerarsi che non fosse una donna troppo superficiale, che si concede al primo appuntamento. In questo caso, infatti, non gli sarebbe mai potuta piacere. Comprensibilmente, Gemma non sarebbe apparsa affatto lusingata dalle sue parole. Al contrario, avrebbe chiarito di non amare questi stratagemmi. Per Gianni Sperti la dama avrebbe solo colto la palla al balzo per interrompere la frequentazione. Cataldo, intanto, si sarebbe offerto di trascorrere altro tempo con Gemma dopo la registrazione, ma Galgani avrebbe detto di non essere dell'umore giusto.