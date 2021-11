Garrison su Maria De Filippi: “Le devo tutto, quando ha un obiettivo lo raggiunge a ogni costo” Garrison Rochelle è diventato famoso grazie a Maria De Filippi, ricoprendo il ruolo di insegnante di ballo ad Amici. Oggi è grato alla conduttrice, in un’intervista ha aperto il suo cuore.

A cura di Gaia Martino

Il coreografo americano Garrison Rochelle è stato uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Dal 2001 al 2018 è stato l'insegnante di ballo nel talent show che gli ha permesso di diventare uno dei ballerini e coreografi più apprezzati e riconosciuti al mondo. È tornato nel programma di Maria De Filippi ad inizio novembre per festeggiare il suo compleanno e per ricoprire il ruolo di giudice speciale per una puntata. Nel piccolo schermo, in onda su Rai Due, conduce ogni lunedì in seconda serata ‘Performer Italian Cup‘ con Valentina Spampinato, un'esperienza del tutto nuova per lui. Nel corso di un'intervista al settimanale Visto ha aperto il suo cuore ed ha parlato della fortuna che ha avuto nel lavorare con la presentatrice più apprezzata delle reti Mediaset.

Garrison ricorda l'esperienza con Maria De Filippi

Garrison Rochelle ha parlato della sua vita, partendo da quando aveva solo 14 anni ed era un ‘disgraziato‘ – ha confessato – ‘nel senso che mi divertivo e basta‘. Il coreografo e ballerino americano naturalizzato italiano conobbe una ballerina che gli fece scoprire la sua passione per la danza. Nel 2001 entrò a far parte del cast di Amici:

Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come avere ottenuto tre lauree. Sono due grandi professionisti. In particolare, Maria giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore. Quando ha un obiettivo lo deve raggiungere a tutti i costi e si impegna per riuscirci.

Rivedere Maria De Filippi lo scorso 11 novembre è stata una grande emozione: "Vederla così concentrata sul nostro rapporto insieme mi ha fatto bene. È stato un abbraccio pazzesco e sincero".

Leggi anche Luciana Littizzetto è diventata mamma grazie a Maria De Filippi: il racconto

Perché ha lasciato Amici

Il 2018 è stato l'ultimo anno di Garrison ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell'intervista il coreografo ha raccontato che già due anni prima dei saluti aveva capito che voleva dare una svolta alla sua vita, cimentandosi anche nel canto e nella recitazione.

Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita. Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione

Un altro sogno era quello di condurre un programma e finalmente negli ultimi mesi è diventato realtà. Oggi collabora con Valentina Spampinato: insieme conducono Performer Italian Cup, un programma che va in onda su Rai Due in seconda serata ogni lunedì.