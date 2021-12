“Ha sbagliato numero”, Fazio e Littizzetto provano a chiamare Maria De Filippi ma sbagliano numero Una gag divertente e involontaria a “Che Tempo Che Fa”: i conduttori chiamano Maria De Filippi per gli auguri ma sbagliano il numero.

Momento divertente a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 5 dicembre 2021. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno provato a chiamare in diretta Maria De Filippi per i suoi 60 anni, purtroppo però il numero conservato in rubrica da Luciana Littizzetto è quello sbagliato. "Lo squillo è proprio quello di Maria", ha detto Fabio Fazio mentre il telefono squillava, ma quando dall'altro lato arriva la risposta: "Pronto, Maria?", "No, ha sbagliato numero!". Applausi in studio e risate, poi la coppia di conduttori mostra i fiori: "Questi fiori sono per te Mary. Tutti noi di Che tempo che fa ti facciamo tanti auguri. Altri sessanta di questi giorni. Ti vogliamo tanti bene Mary. Ciao!".

Luciana Littizzetto: "Il mio numero era giusto"

Luciana Littizzetto alla fine della gag rivendica di avere il numero giusto in rubrica, o meglio, uno dei tanti numeri che ha posseduto Maria De Filippi, numeri che cambierebbe di continuo. "Comunque il mio era giusto", ha dichiarato Luciana Littizzetto che conserverebbe quattro numeri in rubrica.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa

È stata una puntata ricca di sorprese, quella di "Che Tempo Che Fa" del 5 dicembre, a partire dall'intervista esclusiva realizzata al campione del Milan Zlatan Ibrahimovic per presentare il suo ultimo libro "Adrenalina. My untold stories", scritto insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando. Tra gli altri ospiti presenti in studio ci sono stati: il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.