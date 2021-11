Garrison torna ad Amici, sorpresa per l’ex professore del talent Garrison, storico insegnante di ballo di Amici, è tornato nel talent come giudice speciale di una gara. E i professionisti del programma hanno deciso di organizzargli una sorpresa di compleanno, con torta e candeline direttamente in studio per i suoi 66 anni.

È stato per anni un pilastro di Amici. Ha giudicato centinaia di ballerini con il suo accento un pò inglese e la sua estrema sensibilità. Il maestro di ballo Garrison ha decisamente lasciato un segno nella storia del talent di Maria De Filippi. E la padrona di casa ha deciso di fargli una sorpresa in occasione del suo 66esimo compleanno. Chiamato in studio per giudicare una gara di ballo tra gli allievi di questa edizione, durante il daytime andato in onda l'11 novembre, lo storico insegnante ha ricevuto una torta portata direttamente dal corpo di ballo dei professionisti. Un compleanno che sicuramente non dimenticherà facilmente.

La sorpresa di compleanno a Garrison

Maria De Filippi ha chiamato Garrison come giudice "speciale" per una gara di ballo, in cui gli allievi hanno avuto un'ora di tempo per preparare una coreografia sulla base di una canzone a loro scelta e al termine della quale è stata poi stilata una classifica. Così, il noto insegnante è tornato ad Amici dopo tanti anni. E l'ha fatto in un giorno speciale, quello del suo 66esimo compleanno. Per festeggiare questa occasione, il corpo di ballo dei professionisti ha deciso di organizzargli una sorpresa. All'improvviso, accompagnata dalla voce di Maria De Filippi, in studio è entrata una torta con tanto di candeline (con il numero 6) e canzoncina, che ha commosso il maestro. Tra le lacrime, il coreografo ha abbracciato i ragazzi e dedicato loro un commovente discorso: "Nella danza siamo famiglia, ne abbiamo passate di brutte e tornare a lavorare e vedere i vostri visi mi fa solo che piacere".

Garrison incontra Giulia Stabile

Tra tutti i professionisti che hanno organizzato la sorpresa, c'era anche Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del talent. Garrison, come ha anticipato Maria De Filippi, voleva conoscerla da tanto tempo e finalmente l'occasione giusta è arrivata. Il maestro ha rivolto parole di stima e apprezzamento alla talentuosa ballerina, che da quest'anno è entrata a far parte del cast dei professionisti: "Sei molto carina, mi piaci come danzatrice, mi piace il messaggio che porti quando fai le tue cose, sei molto positiva e utile per il nostro comune”.