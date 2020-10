Gabriel Garko ha parlato per la prima volta del fidanzato Gaetano Salvi, l'uomo che è attualmente al suo fianco e con cui è stato recentemente paparazzato. L'attore aveva parlato di lui nel corso della sua lunga intervista a Verissimo in cui ha svelato di essere gay e di averlo tenuto nascosto per anni (simulando finti fidanzamenti con colleghe come Eva Grimaldi e Adua Del Vesco). Non ne aveva però fatto il nome, che è emerso grazie ad alcuni scoop, dopo che i due sono stati fotografati inseme a Milano e Roma. Una circostanza di cui Garko si rammarica, come ha spiegato a Live – Non è la D'Urso domenica 11 ottobre.

Garko sulla paparazzata con Gaetano Salvi

"Ti sei preso uno che si chiama Gaetano, è proprio napoletano, è bellino!", ci ha scherzato su l'amica Barbara D'Urso. Garko e Salvi sono stati fotografati fuori da un residence di Roma in cui l'attore ha deciso di soggiornare prima di tornare nella sua villa di Zagarolo, proprio per evitare l'ingerenza dei paparazzi.

Lui sta bene. Però avrei evitato che uscisse subito tutto. Ci hanno beccato i paparazzi mentre passeggiavamo a Milano e va bene. A Roma mi ero messo in una situazione protetta, perché sono sempre stato riservato e continuerò a esserlo. Lì non mi sono accorto che c'erano i paparazzi e questa cosa… Lui l'ha presa bene, non gli interessa molto la notorietà. È abbastanza indifferente e tranquillo e spero non cambi.

Chi è Gaetano Salvi, il fidanzato di Gabriel Garko

La D'Urso si è lasciata sfuggire in diretta che il compagno di Garko lavora in aeroporto. Gaetano Salvi, infatti, è lontano dal mondo dello spettacolo. Nato a Torre Annunziata, paese in provincia di Napoli, il 23enne vive da qualche anno a Somma Lombardo e lavora presso Milano Malpensa. A Verissimo, Garko ha spiegato che la loro relazione è iniziata da poco.

Barbara D'Urso ha sempre saputo dell'omosessualità di Garko

Garko e la D'Urso sono amici intimi da anni e lei, come ha spiegato a Live, ha sempre saputo che lui è gay. L'attore ha manifestato la sua gratitudine per la scelta della conduttrice di non parlarne mai pubblicamente: "Voglio ringraziarti. Barbara è un'amica con la A maiuscola. Perché ha sempre saputo tutto, ci siamo frequentati anche quando stavo con Gabriele Rossi. Ti devo ringraziare perché hai sempre mantenuto la nostra riservatezza". "Certo, perché l'amicizia è amicizia e il lavoro è lavoro", ha chiosato la D'Urso. Difficilmente vedremo Garko in tv parlare ancora del suo coming out: lui stesso ha dichiarato che non apparirà più in televisione per parlare della sua vita privata.