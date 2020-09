Gabriel Garko al Grande Fratello Vip dopo i racconti inquietanti di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Il giornalista Giuseppe Candela anticipa con un tweet quello che potrebbe essere il colpo di scena della puntata del reality in onda venerdì 25 settembre. Legato alla Del Vesco da una relazione durata quasi due anni, Garko è un attore che per anni è stato protagonista delle fiction trasmesse dalle reti Mediaset. Il fatto che entri nella Casa (o solo nello studio del reality, non è ancora stato chiarito) è legato ai racconti inquietanti cui Adua e Morra si sono lasciati andare qualche giorno fa oppure partecipa al reality solo allo scopo di salutare la sua ex fidanzata? Su Instagram, dall'esterno della Casa, Gabriel ha annunciato che cosa farà una volta al GF: "Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità". Decine i commenti dei colleghi pubblicati sotto il suo post. Tra i tanti c'è quello di Gabriele Rossi, attore e grande amico di Garko da anni. Scrive: "C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare…trovò il sentiero della Giustizia".

Cos'hanno detto Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Adua, protagonista di questa edizione del Grande Fratello, ha ripercorso insieme all'ex fidanzato Massimiliano Morra una serie di episodi presumibilmente accaduti in passato. Durante il confronto con il collega, l'attrice non ha fatto nomi ma le sue dichiarazioni hanno acceso la miccia, generando quello che Alfonso Signorini ha definito "un nuovo caso mediatico davvero importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante". Si riferiva alle dichiarazioni degli attori a proposito di un'esperienza vissuta in passato. "Niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Quei momenti non me li darà più indietro nessuno", aveva detto l'attrice.

La relazione tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko

Adua Del Vesco e Gabriel Garko sono stati insieme per qualche anno. Dopo essersi conosciuti sul set di una fiction, avevano cominciato a frequentarsi nel 2015. Fu proprio Adua ad accompagnare Garko a Sanremo all'epoca in cui l'attore fu scelto per affiancare Carlo Conti nella conduzione della kermesse. Sentimentalmente lontani da tempo, i due hanno dichiarato di essere rimasti buoni amici.