Dopo la controversa intervista di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey che ha fatto tremare la famiglia reale britannica e sta facendo discutere in tutto il mondo, Live – Non è la D'Urso intervista il fratello di lei, Thomas Markle, che non ha risparmiato durissime critiche alla sorella.

‘Harry e Meghan egoisti', l'intervista mentre Filippo è in ospedale

Ricordiamo che Meghan ha due fratellastri maggiori, Yvonne Samantha e Thomas Jr., avuti dalla prima moglie del padre Thomas Wayne Markle. Da anni non ha alcun rapporto con la famiglia paterna, che non ha neppure partecipato al matrimonio. Secondo il fratello, l'intervista a Oprah Winfrey sarebbe stata un vero e proprio show.

Credo che tutta quell'intervista sia stata una produzione hollywoodiana, quasi preregistrata direi, e provata più e più volte. Non vedo molto di lei in tutta questa intervista. Per non parlare della tempistica sbagliatissima, visto che il nonno del principe, Filippo, è in un periodo difficile [a 99 anni, è ricoverato in ospedale da diversi giorni] ed è stato molto egoista da parte loro. Questo mi ricorda ciò che è successo due giorni prima del loro matrimonio, quando mio padre ha avuto un infarto. Non ci sono state chiamate, neanche un messaggio. Non si è accertata delle condizioni di suo padre. Potevano fermare l'intervista e mandarla più avanti, perché la salute del nonno era la cosa più importante.

Accuse di razzismo sarebbero una bugia

Per quanto lui e la sua famiglia siano stati tagliati fuori da Meghan e non abbiano dunque rapporti con i reali, Markle arriva addirittura a sostenere che le accuse di razzismo a personaggi imprecisati della famiglia Windsor (che avrebbero espresso preoccupazioni sul colore del figlio Archie) sarebbero false. Inoltre, l'uomo non crede alle parole sulla depressione che avrebbero spinto la Markle sull'orlo del suicidio.

La bugia più grande? Credo le accuse razziste. Sicuramente ci sono state delle cose ingigantite nel palazzo. Le opinioni di una singola persona, magari origliate, sono solo dei commenti che magari non hanno a che fare con la razza. Non vedo questo razzismo. Se davvero ha pensato al suicidio? Lei sapeva a cosa andare incontro. Non voleva altro che essere sotto le luci della ribalta, voleva che tutto riguardasse Meghan Markle. Ha pensato a se stessa. 40 milioni di dollari per il posto dove vive adesso, ha tutto ciò che una donna possa desiderare, il livello più alto che si possa raggiungere. Non credo che ci possa essere una depressione tale che possa portare a pensare al suicidio. Non parlo con mia sorella dal 2011. Negli anni successivi non ha più parlato con nessuno della nostra famiglia, solo con mio padre qualche volta.

Il presunto ultimatum di Meghan Markle al padre

Non è mancata, infine, una clamorosa rivelazione da parte di Thomas Markle riguardo al padre, cui non venne permesso di partecipare alle nozze con Harry. Ci sarebbe stato un ultimatum preciso da parte dalla figlia.