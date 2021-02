Francesco Baccini è ospite nel salotto di Live – Non è la d'Urso. Ad attenderlo, dietro le quinte, c'è Guenda Goria, ex concorrente del GFVip e figlia di Maria Teresa Ruta, pronta a prendere le difese della madre nella vicenda sul presunto flirt tra lei e il cantante. Dopo aver dato forfait a Barbara d'Urso nella puntata precedente lasciando il posto al figlio Michael, Baccini entra in studio pronto a far valere le sue ragioni.

La versione di Baccini sul presunto flirt con la Ruta

Francesco Baccini ribadisce la sua versione dei fatti: quella sera, a casa di Maria Teresa Ruta, non sarebbe successo nulla di intimo. "È l'unico caso al mondo in cui un uomo nega di esser stato con una donna!", scherza il cantante, chiamato in studio dalla padrona di casa. "Maria Teresa mi ha invitato a vedere un musical, la conoscevo per lavoro", racconta Baccini. "Guenda suonava il piano e l'ho aiutata". Il cantante chiarisce di essere stato invitato a casa di Maria Teresa Ruta due volte in totale: "Una volta per aiutare Guenda, ero lì per cena poi sono andato subito a casa. La seconda sera era la settimana del Festival, ma una sera, non una settimana!", chiarisce. Quella sera entrò in casa il compagno di allora di Maria Teresa, che li ha sorpresi insieme: "Era molto arrabbiato, mi sono sentito in imbarazzo. Non ci siamo neanche presentati: loro due hanno iniziato a discutere, mi guardava malissimo ma senza rivolgermi la parola. Ero pietrificato".

Lo scontro tra Francesco Baccini e Guenda Goria

Francesco Baccini è visibilmente infastidito. Spiega di essersi sentito travolto da un episodio che non lo riguarda, perché non ha fondamenti di verità: "Questa vicenda ha intaccato la mia vita privata. È una violenza personale". Dietro le quinte c'è Guenda Goria furiosa con lui per come ha trattato sua madre, ma il cantante non sembra entusiasta di incontrarla. "Mia madre ha parlato del vostro flirt, perché per lei evidentemente era questo, in maniera molto dolce. Hai lasciato un segno nel ricordo di una donna, è una cosa bella. Ma tu hai risposto in modo poco elegante", lo bacchetta entrata in studio. "Io con questo mondo non centro niente!", sbotta Baccini che si sente in qualche modo rimproverato da Guenda. "Se dovete fare le litigate io vado via", tuona alzandosi dalla sedia e accennando ad andarsene: "Con questo mondo non centro niente".