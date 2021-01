Marcello D’Onofrio, avvocato di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, spiega a Fanpage.it che l’ex moglie di Flavio Briatore non ha querelato né diffidato la nota influencer italo-persiana. Il tema di un possibile scontro legale tra le due si era posto con il confronto in diretta nella Casa del Grande Fratello Vip. Incontrata Giulia, Elisabetta le aveva chiesto di smettere di parlare di lei, per poi fare riferimento a “Marcello”, che si è scoperto essere Marcello D’Onofrio, avvocato della presentatrice. “Ma mi hai diffidata?”, aveva chiesto Giulia allarmata, senza ottenere risposta da parte dell’ex coinquilina.

Marcello D’Onofrio è il legale sia di Elisabetta Gregoraci che di Giulia Salemi

Fanpage.it ha contattato Marcello D’Onofrio, avvocato di entrambe le concorrenti del GF Vip, per chiedergli spiegazioni in merito a quanto accaduto e a proposito dell’eventuale diffida alla quale Giulia aveva fatto riferimento. “Non è successo niente. Elisabetta sa che sono anche l’avvocato di Giulia da tantissimi anni, anche se lo sono molto prima di Elisabetta. La conosco da 15 anni”, dichiara l’avvocato che rappresenta entrambe, “Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati'. È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. Ripeto, Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire, ma è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà.Tutto qua".

in foto: Il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Gf Vip

Perché Giulia Salemi ha pensato di essere stata diffidata

D’Onofrio, conoscendo entrambe, ha spiegato per quale motivo Giulia Salemi – che sta vivendo una relazione con Pierpaolo Pretelli, ex velino che fino a qualche settimana prima di baciare Giulia corteggiava Elisabetta – ha pensato di essere stata diffidata dalla Gregoraci: