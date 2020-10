in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è finito ancora prima di cominciare. La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2020 con le dichiarazioni dell’ex marito Flavio Briatore e il video della confidenza che l’ex velino aveva riportato a Matilde Brandi, hanno convinto Elisabetta a mettere un freno al rapporto nato nella Casa. Lo dimostra la freddezza della Gregoraci che, da ore ormai, evita la compagnia di Pierpaolo. La showgirl ha reagito con palese fastidio perfino a una battuta di Stefania Orlando che aveva fatto riferimento al legame con Pretelli. “Perché, sono fidanzata?” ha chiesto stizzita alla coinquilina “Dai, Stefania. Non dire stron***. Basta, direi di no. Non sono né fidanzata, né tantomeno ho fatto qualcosa. Gli ho dato un abbraccio, un bacio. Dai”.

Pierpaolo si avvicina a Elisabetta ma lei resta fredda

Sono ore che Pierpaolo tenta di avvicinarsi a Elisabetta, senza successo. La diretta trasmessa su Mediaset Extra mostra gli approcci tentati dall’ex velino, con la Gregoraci rimasta fredda. Con i coinquilini la showgirl si è lamentata dall’immaturità del giovane, comprensibilmente arrabbiata per averlo visto riportare a Matilde Brandi una confidenza privata. Pierpaolo aveva raccontato a Matilde che Elisabetta, in piscina e quindi senza microfono, avrebbe dichiarato di volere fare l’amore con lui, frase che Elisabetta ha smentito arrabbiata in diretta. Pierpaolo ha provato a recuperare, dichiarando di avere capito male ma quel passo falso potrebbe avere condizionato il loro rapporto nella Casa.

La reazione della Gregoraci alle frasi di Flavio Briatore

Elisabetta viene da una puntata particolarmente difficile del GF. In diretta Alfonso Signorini le ha letto le dichiarazioni rilasciare dall’ex marito Flavio Briatore a proposito del loro matrimonio finito. Quelle frasi hanno spinto la Gregoraci a ribellarsi: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore”.