È finita malissimo l’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, tra i super favoriti per la vittoria finale poi andata al personaggio rivelazione di questa stagione Tommaso Zorzi, non ha ancora commentato quando accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo le ultime rocambolesche settimane segnate da una serie di colpi di scena inaspettati. Prima la confessione a proposito dei suoi sentimenti per Rosalinda, poi la decisione di nominarla seguita da un inaspettato passo indietro di Dayane, che aveva chiarito di avere provato determinati sentimenti per l’amica mesi prima. Adesso è Rosalinda ad attaccarla dalle pagine del settimanale Chi.

Rosalinda Cannavò: “Mai amato Dayane Mello”

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, già conduttore del GF Vip, Rosalinda nega di avere mai provato per Dayane un sentimento diverso dall’amicizia: “Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da parte mia, ma una bella amicizia”. Poi l’affondo: “Lei è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma”.

in foto: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò non ha ancora rivisto l’ex fidanzato Giuliano

Sempre al settimanale Chi, Rosalinda aveva svelato di non avere ancora rivisto l’ex fidanzato Giuliano Condorelli, lasciato quando viveva ancora nella Casa del Gf Vip. Incapace di nascondere ancora i suoi sentimenti per Andrea Zenga, l’attrice siciliana aveva deciso di palesare i suoi dubbi a proposito della sua relazione, avvicinandosi anche fisicamente al coinquilino. Adesso che è tornata alla sua vita, ha raccontato di non avere ancora incontrato l’ex ma di volerlo rivedere per poter chiarire da vicino quanto tra loro è rimasto in sospeso.