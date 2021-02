Una coppia davvero inedita quella formata da Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge che saranno autori e interpreti di Mr.& Mrs. Smith, prossima serie televisiva su Amazon Prime Video, che riprende il successo dell'omonimo film con Brad Pitt e Angelina Jolie del 2005. I due hanno già lavorato l'uno accanto all'altra in Solo: A Star Wars Story e con loro ci sarà anche Francesca Sloane a seguire la sceneggiatura, come annuncia The Hollywood Reporter.

Da Fleabag a No Time to Die

Secondo quanto riportato dalla testata americana, sembra proprio che l'autrice inglese abbia firmato un cospicuo accordo con Amazon Prime Video, che la vedrà non solo in veste di attrice, ma anche in quelle di autrice. Proprio seguendo la sua carriera dietro la macchina da presa, Phoebe Waller-Bridge figura tra coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'ultimo James Bond, ovvero No Time to Die, che ancora attende la sua uscita nelle sale. Oltre all'impegno cinematografico, c'è anche quello televisivo: per la HBO, infatti, ha realizzato la serie Run, nella quale interpreta anche un piccolo ruolo. Ultimamente l'abbiamo anche vista nell'ultimo videoclip di Harry Styles, che l'ha voluta come partner protagonista per l'uscita del suo nuovo singolo. Dopo l'incredibile successo di Fleabag e anche di Killing Eve, per Phoebe Waller-Bridge la carriera sembra aver preso quota.

I progetti di Donald Glover

Il suo partner, però, non è da meno. Donald Glover, infatti, è tra gli autori di Atlanta, che quest'anno sarebbe dovuta ritornare sul piccolo schermo. La pandemia, però, ha rallentato ulteriormente le riprese, per cui non è ancora ben chiaro quando sarà possibile vedere i nuovi episodi della serie tv, mentre la sua carriera musicale sotto il nome di Childish Gambino continua a gonfie vele con l'uscita a marzo 2020 del suo ultimo album.

I commenti di Amazon Studios

Intanto, anche dai piani alti di Amazon sembrano essere contenti di questa accoppiata. La presidente di Amazon Studios, Jennifer Lake, ha commentato la diffusione della notizia in termini a dir poco entusiastici: "Donald e Phoebe sono due dei creativi e artisti di maggior talento al mondo. È davvero un sogno per noi, come lo sarà per il nostro pubblico mondiale, avere queste due forze della natura collaborare come un potente team creativo. Mr. & Mrs. Smith è una proprietà iconica e non vediamo l'ora di vedere come Donald, Phoebe e Francesca la faranno loro".