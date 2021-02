Bridgerton, la serie in costume più amata e più vista del 2021, avrà presto una seconda stagione. E non è tutto, perché la serie con Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor ha un potenziale di otto stagioni, tanti quanti sono i romanzi di Julia Quinn a cui la produzione firmata Shonda Rhimes è ispirata. Un vero fiore all'occhiello per Netflix, grazie soprattutto a una trama che alla Regency Era sa affiancare un'impronta moderna, dalle musiche a un color blind casting, che mischia letteralmente le carte con la scelta di più appartenenze etcniche. Dulcis in fundo, la presenza di una componente in stile Gossip Girl grazie alla presenza Lady Whistledown che tiene le fila di quanto si vede in scena. Nell'attesa che venga rilasciata una seconda stagione, ecco 5 serie tv da vedere se ti è piaciuta Bridgerton.

L'altra Grace su Netflix

"L'altra Grace" è una miniserie in 6 episodi tratta dal romanzo di Margaret Atwood con Sarah Gadon, Edward Holcroft e Paul Gross. Siamo nel Canada dell'Ottocento e uno psichiatra dovrà decidere se scarcere o meno la domestica Grace Marks. È una storia vera: l'arresto nel 1843 per l'omicidio del padrone di casa, Thomas Kinnear, e della domestica sua amante incinta, Nancy Montgomery. Nella miniserie, Grace troverà nello psichiatra Simon Jordan un alleato per far uscire la verità sul delitto.

The Last Kingdom su Netflix

Proviamo a spingere su un altro aspetto delle ambientazioni storiche di cui Bridgerton è manchevole: le battaglie e i capovolgimenti di fronte, con i colpi di scena e le narrazioni che sanno alternare a una battaglia anche una storia appassionante. Quindi, per te c'è "The Last Kingdom" su Netflix. Tre stagioni, la quarta presto in uscita, ambientate nel IX secolo d.C., in una Inghilterra ancora divisa in regni separati.

El Cid su Amazon Prime Video

Tra le ultime uscite che potrebbero piacerti, c'è sicuramente El Cid. Disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video a partire dal 18 dicembre 2020, la serie tv ripercorre le gesta del cavaliere medievale spagnolo che qui è interpretato da Jaime Lorente. Il nome non ti è nuovo, vero? Lui è famosissimo: è Denver nella serie La casa di carta.

Versailles su Netflix

Versailles si compone di tre stagioni e racconta la storia del giovane Luigi XIV, re di Francia, trasferitosi nella residenza di caccia di famiglia per sfuggire agli eventi della Fronda. Così, ordina la costruzione della reggia di Versailles. Come in Bridgerton, ci sono le relazioni passionali (alla luce del sole o in gran segreto). E come in Bridgerton ci sono ostacoli, intrighi, gioie e dolori. È una grande serie in costume.

Reign su Netflix

Reign è una serie tv statunitense, prodotta da The CW dal 2013 al 2017, è una serie che racconta la giovinezza di Maria Stuarda, regina di Scozia, nella Francia di fine ‘500. Le sue passioni, i suoi scandali, la sua ascesa al potere: quattro stagioni per una serie completa, interamente disponibile su Netflix.