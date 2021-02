Si rincorrono da giorni voci secondo le quali Mediaset avrebbe acquistato i diritti di Inadina Ask, una delle prime serie tv che ha visto recitare un giovanissimo Can Yaman, attore rivelazione del momento e star di Daydreamer – Le ali del sogno. Si tratta di una serie tv composta da 32 puntate andata in onda in Turchia nel 2015. Secondo una serie di rumors, anche quest’ultima soap opera turca sarebbe stata acquistata per poi essere trasmessa in Italia. Ma le cose non stanno così. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine a Mediaset che l’unica serie tv turca con Yaman acquistata è Bay Yanlis (Mr. Wrong). Non ci sarebbe al momento intenzione di comprare i diritti di Inadina Ask.

Bay Yanlis (Mr. Wrong) andrà in onda in Italia

Bay Yanlis (Mr. Wrong) andrà sicuramente in onda in Italia, probabilmente la prossima estate. Forte del successo di Daydreamer – Le ali del sogno, la rete ha deciso di investire su un altro prodotto destinato a riportare Can Yaman sul piccolo schermo. Trasmessa in Turchia nel 2020, è composta da sole 14 puntate. L’ultima è andata in onda a ottobre con un finale inaspettato. Era previsto, infatti, che Bay Yanlis proseguisse con una seconda stagione ma a sorpresa la serie prodotta da Fox Turchia e Gold Film è terminata quest’anno quando l’emittente ha deciso di non rinnovarla. Bay Yanlis, con Can Yaman e Özge Gürel, andrà in onda anche in Italia. Non c’è ancora una data per la messa in onda ma è probabile possa essere trasmessa in estate, come già accaduto per le precedenti serie tv.

Daydreamer ancora seguito nel pomeriggio ma fallisce in prima serata

Prosegue, invece, il successo di Daydreamer – Le ali del sogno nel pomeriggio di Canale5. Dopo i numerosissimi cambi di programmazione, la soap opera sembra avere trovato una collocazione fissa. Viene trasmessa ogni giorno alle 16.45, dal lunedì al venerdì prima di Pomeriggio5, e in prima serata il martedì sera. Gli ascolti premiano la soap opera con Can Yaman e Demet Özdemir nel pomeriggio, con uno share compreso tra il 16% e il 18% e una platea di oltre 2 milioni di spettatori. Funzionano meno gli appuntamenti nella prima serata del martedì: lo zoccolo di spettatori fidelizzati resta lo stesso, con 2 milioni di spettatori in media, ma il numero non basta in prime time tanto che lo share si mantiene stabile intorno al 10%.

La trama di Inadina Ask

Inadina Ask, la serie tv turca che non arriverà in Italia con Mediaset, è stata girata e trasmessa nel 2015. Protagonisti sono Defne Barutçu Aras (Açelya Topaloğlu) e Yalın Aras (Can Yaman). Sono 32 gli episodi girati in tutto. Defne è una giovane donna di successo che, appena laureata, comincia a lavorare per un’azienda di programmazione. Rocambolesco il primo incontro accidentale con Yalin, un uomo che scambia per una guarda di sicurezza. In realtà, è il presidente della società.