in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020 a causa di una bestemmia pronunciata nella notte, Denis Dosio ammette che se avesse avuto più tempo a disposizione, con Franceska Pepe sarebbe potuto nascere qualcosa. Raggiunto da Superguidatv dopo la squalifica, Denis racconta così il rapporto nato nella Casa con l’ex coinquilina:

Franceska rispecchia molto il mio prototipo di ragazza. All’inizio non le ho dato particolare attenzione perché l’ho vista molto litigiosa. Questo suo lato del carattere mi ha allontanato. Nella seconda settimana mi sono ricreduto perché ho notato che si era fatta coinvolgere di più dal gruppo e che stava cambiando atteggiamento. Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e che stavo iniziando a prendere in considerazione l’idea che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia. Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più.

Su Adua Del Vesco: “Tutto costruito per far parlare di sé”

Il giudizio più severo è quello che Denis riserva ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che nella Casa hanno ammesso di avere solo finto di stare insieme, per poi portare avanti per anni quella finta relazione: “A Massimiliano voglio un gran bene però ho notato che tra lui e Adua c’è stata finzione sin dall’inizio a partire dalla litigata che hanno avuto come se tra loro ci fosse stata una storia. Ci siamo sentiti presi in giro da Adua prima per la storia con Garko e poi per quella con Morra. Penso che abbia costruito tutto per far parlare di sé”. Sempre a proposito di Adua, Denis aggiunge:

Il concorrente che ha usato più strategie? Adua Del Vesco. Dico questo facendo riferimento a tutto quello che è emerso nelle scorse puntate. Bisognerebbe però capire se quello che ha detto o fatto finora è stato frutto di premeditazione.

Il vincitore del GF Vip 2020 secondo Denis Dosio

Infine, facendo un pronostico a proposito del vincitore della nuova edizione del reality, benché si sia ancora solo agli inizi, Dosio si sbilancia: “Spero che possano arrivare in finale Zelletta, Enock e Pierpaolo Pretelli. Sono le persone con cui avevo legato di più all’interno della casa”.