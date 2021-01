Daydreamer – Le ali del sogno sembra essere destinata all'ennesimo cambio di programmazione. Nel momento in cui scriviamo, infatti, la soap turca di Canale5 non risulta nel palinsesto Mediaset ufficiale relativo alla prima serata di giovedì 28 gennaio. Vediamo quando andrà in onda, salvo ulteriori colpi di scena, e le anticipazioni della prossima puntata della serie con Can Yaman e Demet Özdemir.

Daydreamer in onda martedì 26 gennaio in prima serata

Come già precisato, attualmente la prima serata di giovedì 28 gennaio non sembra essere destinata a Daydreamer – Le ali del sogno. Alle 21:20, infatti, andrà in onda il film in prima tv Rocketman, biopic su Elton John. Dunque, quando andrà in onda la prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno? Nel momento in cui scriviamo, risulta nel palinsesto ufficiale di martedì 26 gennaio. L'appuntamento è previsto sempre nel corso della prima serata, dunque alle ore 21:20. Vediamo cosa accadrà nei prossimi episodi della soap turca.

Anticipazioni della prossima puntata

Can è stanco di non riuscire a parlare con Sanem senza litigare. Per questo la porta in un posto tranquillo per potersi finalmente confrontare con calma. Sanem è arrabbiata perché Divit non ha mosso un dito per fare pace, mentre ora che tenta di rifarsi una vita, vuole risolvere i loro problemi. I due raggiungono una baita, anche se Sanem continua a non voler parlare con Can. Poi scoppia l'ennesima lite. Sanem non accetta che lui voglia partire, ma Can vorrebbe comunque mantenere un'amicizia con lei. Sanem esce nella neve e si perde. Can va subito a cercarla e quando la ritrova, lei lo abbraccia felice. Raggiungono una capanna abbandonata dove si rifugiano. Qui sembrano recuperare un po' di serenità. Basteranno le chiamate di Yigit e Polen per farli litigare di nuovo.

L'amore tra Can e Sanem è destinato a rifiorire

Nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, Can decide di non partire con Polen. Sanem lo viene a sapere origliando una conversazione, proprio mentre sta per partire con Yigit. La donna non ha più dubbi. Rinuncia al lavoro presso la casa editrice e corre da Can. L'uomo è nel capanno dove sta tagliando la legna. Sanem corre verso di lui e sancisce la pace con un tenero bacio.