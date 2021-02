Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Le nuove puntate della serie con Can Yaman e Demet Özdemir, andranno in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Inoltre, appuntamento in prima serata martedì 9 febbraio. Ecco tutte le anticipazioni e le trame degli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno in onda da lunedì 8 febbraio a venerdì 12 febbraio.

Lunedì 8 febbraio

Leyla ed Emre finalmente sembrano aver messo da parte i loro rancori. Tra loro sboccia pian piano l'intesa che avevano un tempo. Intanto Ceycey è sempre più in imbarazzo. La nonna, infatti, continua a tormentarlo perché si sposi. Non sa che la vita sentimentale del giovane è ormai andata definitivamente in frantumi.

Martedì 9 febbraio ore 16:35

Sanem chiede a suo zio di fare da tramite tra Huma e Mevkibe. Can e Sanem, infatti, vorrebbero tanto potersi concentrare sul loro matrimonio, ma continuano a essere tormentati dalle rispettive madri che continuano ad ostacolarli. Lo zio di Sanem, però, riesce ad attirare l'interesse di Huma. La confonde con le sue parole e alla fine, la donna accetta di incontrare la famiglia di Sanem per fare una chiacchierata.

Daydreamer in prima serata ore 21:20

L'incontro non va per il verso giusto. Huma non vuole saperne di accettare che Can e Sanem si sposino. La donna ritiene che i due dovrebbero prima andare a convivere. Mevkibe non riesce a credere alle sue orecchie, è profondamente scandalizzata dalla proposta della madre di Can. Huma è furiosa e lascia la casa di Sanem. Intanto, arriva una notizia spiazzante. Leyla ed Emre hanno deciso di sposarsi e di farlo immediatamente. Huma è sconvolta. Chiama Mevkibe e le propone di allearsi per impedire ai figli di portare a termine il rito nuziale. Ma arrivano troppo tardi. Emre e Leyla sono diventati marito e moglie. Le madri, furiose, finiscono in ospedale. Alla luce del periodo di grande tensione, Can e Sanem decidono di rimandare il matrimonio.

Mercoledì 10 febbraio

Ayhan decide di cambiare vita. Mette in vendita la macelleria e si trasferisce da Osman. Ceycey è ferito, sperava ancora di convolare a nozze con lei. Leyla ed Emre sono a un passo dalla disperazione. Fanno fatica ad accontentare le mille richieste delle rispettive madri. Sarà Can ad intervenire per far ragionare le due famiglie, cercando di portare un po' di serenità.

Giovedì 11 febbraio

Can dà una terribile notizia a Emre. Aziz non si trova all'estero per una vacanza, ma perché ha una grave malattia ai polmoni e si sta curando. Emre è furioso con il fratello che gli ha nascosto a lungo questa dolorosa verità. Sanem è al settimo cielo. Il suo libro uscirà anche in America. Can non crede alla notizia che Yigit ha dato a Sanem. È convinto che l'uomo voglia solo portare lontano Sanem.

Venerdì 12 febbraio

Sanem cerca di mettersi all'opera per rendere il suo romanzo impeccabile. A casa con lei c'è Can. La giovane fa fatica a concentrarsi e ciò la rende nervosa. La situazione va peggiorando quando Deren, Cengiz e Yigit suonano alla porta e si offrono di darle una mano.