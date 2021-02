Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Le nuove puntate della serie con Can Yaman e Demet Özdemir, andranno in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Inoltre, le vicende di Can e Sanem saranno trasmesse anche martedì 2 febbraio, in prima serata. Ecco tutte le anticipazioni e le trame degli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno in onda da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 febbraio.

Lunedì 1 febbraio

Huma fa una proposta a Can. Gli chiede di organizzare una cena a cui invitare anche Sanem e i suoi genitori. Intanto, Cengiz, Deren e Guliz si recano in una casa di riposo. Qui Cengiz conosce una simpatica nonnina, che gli dà una lezione di vita molto importante. Gli fa capire, infatti, che la distanza non può distruggere gli affetti se sono solidi.

Martedì 2 febbraio ore 16:35

In agenzia, Melis si prepara a prendere servizio come nuova segretaria di Emre. Intanto, Sanem firma con Yigit il contratto per la pubblicazione del suo romanzo. Leyla prova in tutti i modi a mascherare i sentimenti che ancora prova per Emre. Osman se ne rende conto e decide di prendere una decisione drastica. Mette fine al fidanzamento con Leyla.

Puntata in prima serata ore 21:20

La cena tra Can e Sanem e le rispettive famiglie finisce male. Huma, infatti, litiga con Mevkibe. La rissa non distoglie Can e Sanem dal loro amore. Al contrario, i due decidono di sposarsi. Non sanno, però, come comunicarlo ai genitori. Huma si oppone con tutte le sue forze alla relazione, perché ritiene che la famiglia di Sanem sia di estrazione sociale troppo bassa rispetto a loro. Cengiz spiega ad Ayhan di non avere mai avuto intenzione di sposarla. La donna è molto ferita e Cengiz fa il possibile per riconquistarla. Alla presentazione del libro di Polen, Can ufficializza la relazione con Sanem. Intanto, Sanem tenta di organizzare una sorpresa a Can con l'aiuto di Yigit, ma Can fraintende e scoppia in lui la gelosia. Durante una festa organizzata da Huma per ridicolizzare la famiglia di Sanem, Can chiede pubblicamente alla donna di sposarlo.

Mercoledì 3 febbraio

Leyla confessa ai genitori che la relazione con Osman è finita. I genitori, contro tutte le aspettative, si dimostrano comprensivi. Can e Sanem sanno bene che per celebrare il loro matrimonio in un clima di serenità, devono convincere Huma. Purtroppo, però, dall'altra parte troveranno un muro di gomma. La donna non è disposta ad accettarli.

Giovedì 4 febbraio

Huma non intende affrontare il discorso del matrimonio. Così, finge sempre di essere troppo impegnata per ascoltarli. Sanem e Can, allora, provano a convincere almeno Mevkibe. Ma anche su questo fronte, non trovano la comprensione sperata. La donna li evita. Can e Sanem non hanno intenzione di arrendersi e organizzano un incontro tra i consuoceri.

Venerdì 5 febbraio

Alla festa del quartiere dove Can e Sanem sperano di poter finalmente far confrontare i consuoceri e farli ragionare, succede un imprevisto che manda tutto all'aria. Arriva a sorpresa lo zio Mithat. Tuttavia, non tutto è perduto. L'uomo, infatti, fa amicizia con Huma e potrebbe essere il tassello mancante per giungere alla pace tra le due famiglie.