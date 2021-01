Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Per seguire le nuove puntate della serie con Can Yaman e Demet Özdemir, occorrerà sintonizzarsi su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Daydreamer, infatti, prenderà il posto della soap Il segreto. Inoltre, le vicende di Can e Sanem saranno trasmesse anche martedì 26 gennaio, in prima serata. Ecco tutte le anticipazioni e le trame degli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno in onda da lunedì 25 gennaio a venerdì 29 gennaio.

Lunedì 25 gennaio

Ihsan provoca un'intossicazione a tutti gli abitanti del quartiere con un suo prodotto. L'uomo, poi, fa perdere le sue tracce mentre Aysun e Mevkibe vengono portate in commissariato. Ceycey, per fare contenta la nonna, decide di mettere in scena un finto matrimonio con Ayhan. Purtroppo però, la donna è convinta che sia tutto vero.

Martedì 26 gennaio ore 16:35

È guerra aperta tra Sanem e Can. Insieme a Yigit, la giovane sfida Divit e Polen in una gara di cucina. A giudicare, uno chef molto stimato. Tra i due, ovviamente, non mancano i battibecchi. Alla fine della serata, Can prende una decisione drastica per mettere fine a questo scontro continuo. Prende Sanem e la porta in montagna. Al riparo, in una baita, spera che la donna riprenda a parlargli.

Martedì 26 gennaio ore 21:20

Can cerca in tutti i modi di ripristinare un dialogo con Sanem. Quando l'uomo esce per andare a raccogliere della legna, Sanem scappa e si perde tra i monti. Can riesce a ritrovarla dopo ore e si rifugiano in una casetta. Proprio mentre i due sembrano ritrovare un briciolo di serenità, la telefonata di Polen e quella di Yigit, li fanno litigare di nuovo. Can, inoltre, riceve la telefonata della madre che lo prega di correre da lei perché non si sente bene. In realtà, sta solo fingendo per evitare che Can passi del tempo con Sanem. Intanto, Ayhan – vittima di un fraintendimento – sta dicendo a tutti che presto convolerà a nozze. Can confida a Ceycey di essere ancora molto innamorato di Sanem. Una volta ammessi i suoi sentimenti, fa sapere a Polen che non partirà con lei. Sanem, intanto, origlia una conversazione e scopre che Can non partirà più. Anche lei disdice la partenza con Yigit. Corre da Can e lo bacia.

Mercoledì 27 gennaio

Sanem e Can si sono finalmente riconciliati. I due passano la notte al rifugio. Ma può mai durare la serenità in questa coppia? Ovviamente no. Quando Can apprende che nonostante tutto, Sanem ha ancora intenzione di proseguire la collaborazione con Yigit, si ingelosisce. Il già fragile equilibrio tra i due, rischia di essere compromesso di nuovo.

Giovedì 28 gennaio

Sanem era finalmente felice dopo aver riconquistato una certa serenità con Can. Stavolta sembrava veramente essersi tutto appianato. Il loro rapporto, però, viene stravolto per l'ennesima volta, quando Can scopre che Sanem intende ancora lavorare per Yigit. La giovane non ritiene di dover rinunciare alla sua realizzazione professionale per amore.

Venerdì 29 gennaio

Leyla è sempre meno intenzionata a sposare Osman, che negli ultimi tempi si è trasformato in un idolo per tante donne. Deren, che non sa che Leyla è in realtà ancora innamorata di Emre, le consiglia di aprire gli occhi perché potrebbe perderlo. Leyla, inoltre, deve tollerare anche gli sfoghi di Sanem che non riesce a credere di aver litigato di nuovo con Can.