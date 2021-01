Brutte notizie per i fan di Daydreamer – Le ali del sogno, che si erano entusiasmati per la messa in onda del loro beniamino Can Yaman in prima serata. Dopo due sole puntate, Canale 5 ha deciso di sospendere la soap opera turca, che quindi non sarà trasmessa giovedì 21 gennaio. Al momento non è ancora noto se e quando proseguirà la programmazione.

Cosa va in onda al posto di Daydreamer – Le ali del sogno

La nuova puntata di Daydreamer viene sostituita da un film: giovedì 21 gennaio Canale 5 trasmette in prima serata L'ora legale, commedia del 2017 scritta, diretta e interpretata dal duo comico Ficarra e Picone. Ambientata in un paese immaginario della Sicilia, vede protagonisti Salvo (Salvatore Ficarra) e Valentino (Valentino Picone), due cognati coinvolti nelle elezioni per il nuovo sindaco.

I bassi ascolti di Daydreamer

La motivazione di questa cancellazione è dovuta con molta probabilità agli ascolti non entusiasmanti di Daydreamer, che giovedì 7 gennaio aveva raccolto 2.365.000 spettatori, con uno share dell’11%. Giovedì 14, invece, la soap è scesa sotto la soglia dei 2 milioni raccogliendo appena 1.967.000 spettatori pari al 9,2% di share. Troppo forte, in quest'ultimo caso, la concorrenza di Che Dio ci Aiuti 6, che su Rai1 ha conquistato 5.515.000 spettatori con il 22,4% di share. Si tratta di numeri troppo bassi per una prima serata di Canale 5, che probabilmente tornerà a collocare la soap al pomeriggio (al momento, però, risultano in onda Il segreto e Una vita). Difficilmente questo andrà a intaccare la popolarità di Can Yaman in Italia, specialmente considerando i suoi recenti legami con il nostro Paese: non solo presto interpreterà Sandokan in una fiction nostrana e girerà uno spot con Ferzan Ozpetek, ma di recente è stato protagonista anche del gossip, per il presunto flirt con Diletta Leotta.