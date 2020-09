Nuovo appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno. Domenica 27 settembre gli spettatori di Canale5 potranno assistere a due nuovi episodi. Can e Sanem, che sembravano aver trovato finalmente una stabilità sentimentale, vedranno tutto ribaltarsi per l'ennesima volta. L'appuntamento con la soap con Can Yaman e Demet Özdemir è alle ore 16:20 su Canale5.

Anticipazioni puntata del 27 settembre

Nella puntata precedente, la relazione di Can e Sanem è stata rivelata ai giornali da Aylin. Sanem è andata nel panico perché non voleva parlare del suo fidanzamento con Can ai genitori. Mevkibe è andata su tutte le furie. Era assolutamente convinta che le voci di una relazione tra sua figlia e Divit fossero solo frutto delle malelingue. Nella puntata di domenica 27 settembre, la coppia tenterà di placare la donna e per farlo le racconteranno una bugia. Can e Sanem diranno a Mevkibe di aver denunciato il giornale che ha parlato della loro relazione. Le assicureranno che è tutta una montatura. Nonostante sia titubante, Mevkibe decidere di credere a quanto sostenuto dai due.

Le foto con Ceyda rischiano di dividere Can e Sanem

Il cammino sentimentale di Sanem è in salita. Can e Ceyda, infatti, dopo un pranzo di lavoro restano da soli seduti al tavolo del ristorante. I fotografi sono in agguato e non si fanno di certo sfuggire l'occasione per immortalarli. I riflettori, infatti, sono sempre più puntati su Can Divit e degli scatti compromettenti sarebbero ben pagati. Così, i paparazzi immortalano Can e Ceyda, cercando di cogliere ogni gesto che possa essere interpretato come intimo. Poi, rivendono le foto ai giornali. Quali saranno le conseguenze di questo ennesimo gossip? Quale sarà la reazione di Sanem? Per scoprirlo non resta che attendere la puntata di Daydremer in onda domenica 27 settembre su Canale5.