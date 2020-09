Sabato 3 ottobre sarà possibile assistere a due nuovi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap turca con Can Yaman e Demet Özdemir ha conquistato il cuore del pubblico di Canale5, che segue con interesse le vicende di Can e Sanem. Nuovi colpi di scena attendono i fan della coppia. L'appuntamento è alle ore 14:45.

Puntata sabato 3 ottobre

Ricordiamo che per Sanem non è un momento facile. Quando finalmente sembra aver conquistato una certa serenità con Can, ci si mettono anche i paparazzi a metterle i bastoni tra le ruote. Alcuni fotografi appostati nei pressi di un ristorante, infatti, immortalano Can e Ceyda rimasti soli a un tavolo dopo un pranzo di lavoro. Ovviamente non ci pensano due volte a vendere gli scatti apparentemente intimi ai giornali, creando di nuovo dissidi nella coppia.

Sanem è stanca dei sotterfugi con Can

Intanto, Emre si sta godendo la relazione con Leyla. Ma anche per lui, i problemi sono dietro l'angolo. Aylin, infatti, lo sorprende mentre bacia Leyla e decide di ricattarlo. Minaccia di far ascoltare a Can una registrazione che dimostra senza ombra di dubbio come Emre abbia complottato alle sue spalle insieme a Fabbri e Mine. Emre sente di essere in un vicolo cieco. Non vuole rovinare il rapporto con suo fratello. Per questo ritiene di non avere altra scelta se non quella di accontentare Aylin e lasciare Leyla. Sanem è stanca dei sotterfugi con Can. Prende il coraggio a due mani e confessa a sua madre di essere fidanzata con Divit. Mevkibe è furiosa ma dopo aver parlato con la figlia, sembra accettare la situazione. Prima, però, intende fare una chiacchierata con Can per essere certa che lui abbia intenzioni serie con Sanem. Can è felice della scelta di Sanem. Finalmente anche lui può vivere pubblicamente questa storia d'amore e mettere fine ai pettegolezzi dei dipendenti. Alla fine dell'episodio, Sanem sarà un'altra volta vittima della sua sbadataggine e romperà una delle pietre di Can.