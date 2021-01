La trama e le anticipazioni della prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap con Can Yaman e Demet Özdemir tornerà in onda giovedì 14 gennaio 2021, sempre in prima serata. L'appuntamento è dalle ore 21:20 alle ore 00:20. Le anticipazioni svelano che Can e Sanem saranno in preda a una forte gelosia, che anziché unirli li porterà a una crisi sempre più profonda. Ecco cosa accadrà nei prossimi tre episodi della soap turca.

Anticipazioni Daydreamer del 14 gennaio

Sanem, dopo un evento, spera di avere modo di scambiare quattro chiacchiere con Can. Purtroppo, Divit è costretto ad andare via in tutta fretta perché Huma ha un malore. Da tempo, ormai, non riescono più a comunicare. Can è furioso con lei perché sembra decisa a licenziarsi. Sanem è arrabbiata perché lui vuole andare a lavorare nei Balcani. Leyla, intanto, vive un momento di grande infelicità. Yigit confida a Polen, che Can serba rancore verso Sanem.

Can è sempre più geloso di Sanem e Yigit

Sanem e Yigit sembrano trovarsi molto bene a lavorare insieme. Can approfitta degli ultimi giorni in cui Sanem lavorerà in agenzia per tenerla impegnata il più possibile. La sua vicinanza a Yigit provoca la sua gelosia. Polen chiede a Can di aiutarla nella stesura del suo libro e lui accetta. Leyla e Osman sono arrivati a un bivio. Per loro è arrivato il momento di prendere una decisione circa la loro relazione.

Sanem non sopporta la presenza di Polen in agenzia

Anche Sanem, come Can, soffre di gelosia. Non può fare a meno di notare che Polen è sempre in agenzia con la scusa della collaborazione con Can per il suo libro. Huma dà una cena con tutti i dipendenti dell'agenzia, nel corso della quale Polen dimostra quanto sia brava ai fornelli. Intanto, Emre approfitta della cena per chiedere a Leyla la possibilità di rimanere amici. Quest'ultima, però, gli spiega di reputarlo falso e dunque, le basta avere con lui un rapporto professionale.