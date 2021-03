Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Sanem riceverà una proposta di matrimonio inaspettata da Yigit. La reazione di Can la farà arrabbiare. Tutte le anticipazioni, i riassunti e le trame degli episodi in onda da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo.

Puntata di lunedì 8 marzo

Sanem si trova nella foresta. Spaventata colpisce Can, convinta si tratti di un orso. Yigit non tiene a freno la sua preoccupazione. L'idea che Sanem sia da sola con Can, non lo fa stare tranquillo. Alla luce del momento di fragilità di Sanem, Yigit teme che Can possa riconquistarla con estrema facilità. Potrebbe non avere tutti i torti.

Puntata di martedì 9 marzo

Can riesce a fare confessare a Yigit di avere bruciato il diario di Sanem. Il prossimo passo è costringerlo a dirlo anche alla stessa Sanem, che ancora crede che sia stato Can a compiere quel gesto. Huma, però, mette in guardia Yigit. Nel rifugio non c'era alcuna telecamera, quindi Can non può provare la sua versione. Yigit, che già aveva detto a Sanem di volerle fare una importante confidenza, ne approfitta e le chiede di sposarlo.

Puntata di mercoledì 10 marzo

Sanem è arrabbiata perché Can non ha tentato in alcun modo di ostacolare la proposta di matrimonio di Yigit. Si convince, dunque, che Divit ormai sia totalmente disinteressato a lei. Sanem non se la sente di dare una risposta a Yigit. Preferisce prendere tempo. Così, Can resta spiazzato mentre Yigit inizia a sperare.

Puntata di giovedì 11 marzo

La notizia della proposta di matrimonio che Yigit ha fatto a Sanem è ormai di dominio pubblico. Alla tenuta tutti escogitano un piano per fare ricordare a Sanem quanto fosse felice con Can. Persino Mevkibe e Nihat sono preoccupati. Non sono convinti che per Sanem, sposare Yigit sia la cosa giusta da fare. Pensano anche loro di ostacolare le nozze.

Puntata di venerdì 12 marzo

Deren escogita un piano per fare lavorare insieme Can e Sanem. Progetta, infatti, una campagna pubblicitaria che ha bisogno del talento di entrambi. Emre ha una importante confessione da fare al fratello Can. Da tempo, infatti, è ormai disoccupato. Intanto, incoraggia le aspirazioni di Leyla.