Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Sanem si allontanerà da Yigit per un po'. Inoltre, proporrà a Can di diventare suo socio. Tutte le anticipazioni, i riassunti e le trame degli episodi in onda da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo.

Puntata di lunedì 22 marzo

Guai per Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz. I quattro, infatti, vengono arrestati. Bulut si attiverà subito per farli scarcerare. L'uomo si presenta dalla polizia e sostiene di essere il loro legale. Inoltre, porta con sé tutti i documenti in grado di dimostrare che Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz sono innocenti. Così, porta a termine la missione di farli uscire dal carcere.

Puntata di martedì 23 marzo

Can e Sanem apprendono che Cemal ha fatto una denuncia e la polizia si è presentata alla tenuta. Sanem viene a sapere anche di dover mettere fine alla produzione di creme, perché la polizia le impedisce di portare avanti questa iniziativa. Sanem sa di correre il rischio che Cemal entri in possesso del marchio e ciò la devasta.

Puntata di mercoledì 24 marzo

Yigit consiglia a Cemal di mandare i suoi uomini a minacciare Mihriban e Aziz. L'obiettivo è intimare loro di ritirare la denuncia. Cemal segue alla lettera il piano. Non sa che alla tenuta c'è anche Can che costringe subito gli uomini a scappare. Emre è sempre più preoccupato perché non riesce a trovare lavoro. Così, si reca in un autosalone per vendere l'auto e provare a racimolare un po' di denaro. Lì accade un piacevole imprevisto. Viene assunto come venditore.

Puntata di giovedì 25 marzo

Sanem prende una importante decisione. Intende staccare per un po' da Yigit. Vuole concentrarsi sulla creazione della nuova società e sospendere la promozione del libro. Intanto, anche per la società ci sono i primi intoppi. Sorgono, infatti, problemi economici. Can interviene subito e si offre di finanziare la società, ma Sanem non ha intenzione di accettare i suoi soldi.

Puntata di venerdì 26 marzo

Sanem rifiuta i soldi di Can ma gli fa un'altra proposta. Gli offre, infatti, la possibilità di diventare socio della società. Divit accetta e partecipa insieme a Sanem alla festa di inaugurazione della società. Così, parlano del loro futuro da soci. Si chiedono se dopo tutto quello che hanno condiviso, saranno in grado di essere dei bravi colleghi. Intanto, non appena Sanem si addormenta, Can le sottrae l'anello.

Puntata di sabato 27 marzo

Sanem si mette alla ricerca del gioiello che ha perso e così la sua squadra di lavoro diventa sempre più insofferente. Intanto, fervono i preparativi per lo spot. Sanem decide di dare il ruolo di protagonista a Deren. La donna dovrà interpretare Cleopatra.