Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Sanem, dopo un equivoco, rimarrà bloccata sulla barca di Can. I due saranno costretti a chiarirsi. Tutte le anticipazioni, i riassunti e le trame degli episodi in onda da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo.

Puntata di lunedì 15 marzo

Leyla si sente pronta a diventare madre. Inoltre, è arrivato il momento per lei e Emre di trovare un appartamento dove andare a vivere da soli. La cosa non fa piacere ai genitori di Leyla. Yigit è sempre più determinato a sposare Sanem. Così, le ripete la sua proposta di matrimonio. Cengiz e Muzaffer la aiutano a svicolare.

Puntata di martedì 16 marzo

Proseguono gli stratagemmi degli amici di Sanem, per fare in modo che si riavvicini a Can. Mihriban ha un'idea geniale. Si reca da Sanem e le chiede di fare da babysitter alla sua bambina. In realtà, dietro c'è un piano ben preciso per far in modo che Sanem e Can restino da soli e trovino il modo di ristabilire un'intimità.

Puntata di mercoledì 17 marzo

Can e Sanem pian piano cercano la passata sintonia. Intanto, Can è pronto a scavare a fondo nella vita di Yigit. Paga, infatti, un investigatore per indagare su di lui. Yigit è convinto che Can stia partendo di nuovo per uno dei suoi viaggi. Lo dice a Sanem che corre da Divit che è sulla barca. Così, resta "prigioniera" di Can, che in realtà non stava andando via, aveva solo intenzione di vendere la barca.

Puntata di giovedì 18 marzo

Sanem è ancora sulla barca bloccata. Yigit, sotto invito di Muzaffer, chiede al marito della signora Ceren di denunciare gli ospiti della tenuta di Mihiriban. La motivazione che propone è la scarsa igiene. Intanto, Huma non perde d'occhio Leyla ed Emre che hanno invitato Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a una lezione di tango.

Puntata di venerdì 19 marzo

Can e Sanem, grazie a questo momento di convivenza forzata, riescono a seppellire l'ascia di guerra. Sanem, infatti, si scusa con Can per avere cercato di cambiarlo. Lo stesso fa Can. Anche lui porge le sue scuse a Sanem. Quello che i due non sanno è che all'orizzonte si prospetta un nuovo colpo di scena. Il marito di Ceren, infatti, ha presentato una denuncia contro la Friki Harika per produzione e vendita di creme contraffatte.