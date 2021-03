Le anticipazioni della soap turca Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:35. Sanem, mentre è in macchina con Can, ricomincerà a sentire le voci nella sua testa. Così, non potrà fare altro che confidare a Divit quello che le sta accadendo. Inoltre, Emre deciderà di licenziarsi per investire in un nuovo progetto con Leyla. Tutte le anticipazioni, i riassunti e le trame degli episodi in onda da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 29 marzo

Can continua a fare i dispetti a Sanem. Aspetta, infatti, che la ragazza si addormenti e poi le sottrae un gioiello. Il giorno seguente, Sanem si accorge subito che le manca la collana e inizia a cercare ossessivamente il gioiello perduto. La sua squadra di lavoro è sempre più insofferente perché non può contare su di lei nella creazione del marchio legato alle creme.

Anticipazioni Daydreamer martedì 30 marzo

Fervono i preparativi per lo spot necessario per il lancio della linea di creme di Sanem. Deren è vittima di un increscioso incidente, ma proprio l'accaduto permette a Sanem di avere un'illuminazione. Decide, infatti, di dare a Deren il ruolo da protagonista nello spot e la fa vestire da Cleopatra. Deren nota che le fragilità di Sanem sembrano essere tornate a galla. La donna, infatti, ha ripreso a parlare con gli animali. Così, per non affaticarla, accetta la sua proposta.

Anticipazioni Daydreamer 31 marzo

Huma e Mevkibe decidono di prendersi finalmente del tempo per viziarsi un po'. Hanno intenzione di curare di più il loro aspetto. Emre è alle prese con il nuovo lavoro. Da una parte è sollevato per non essere più disoccupato, dall'altro però la nuova occupazione lo annoia profondamente. Come se non bastasse, quando rientra deve fare i conti anche con una Leyla insolitamente stressata.

Anticipazioni Daydreamer 1 aprile

Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio di Yigit, Sanem gli chiede anche di starle alla larga. Can propone a Sanem di mettere a punto gli ultimi dettagli per girare lo spot. In realtà, vuole capire se la donna sia riuscita a trovare la collana che lui le ha nascosto. Mirhiban fa una scenata di gelosia ad Aziz. Ritiene che l'uomo sia ancora innamorato di Huma.

Anticipazioni Daydreamer venerdì 2 aprile

La relazione tra Emre e Leyla continua a essere caratterizzata da continue liti. Deren, intanto, affida un importante compito a Can e Sanem. Chiede loro di recarsi in città, per scegliere i costumi di scena che serviranno per lo spot della linea di creme. Mentre sono in macchina, Sanem inizia a parlare da sola. Così, confessa a Can di sentire una voce nella testa. L'uomo si mostra molto comprensivo e dolce con lei.

Anticipazioni Daydreamer sabato 3 aprile

La scelta di Deren per lo spot si è rivelata particolarmente azzeccata. Can e Sanem riescono a realizzarlo nonostante il budget ridotto. Emre non resiste più. Decide di recarsi dal suo capo e licenziarsi. Inoltre, spinge anche Leyla a fare lo stesso. Dato il suo talento nel canto, la invita a unirsi a lui per aprire insieme un'attività in campo musicale.