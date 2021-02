in foto: foto Endemol

Ormai sembra che chiaro che Dayane Mello non lascerà il Grande Fratello Vip e resterà sino alla finale, nonostante il dolore per la perdita del fratello Lucas. Dayane aveva scelto di rientrare nella Casa dopo la terribile notizia, vista l'impossibilità di recarsi in Brasile dalla sua famiglia. Poi, nei giorni successivi è apparsa molto provata, al punto che i suoi fan hanno pensato a un possibile abbandono. Al Gf Vip, però, la Mello ha trovato paradossalmente un rifugio dove si sente più protetta, anche grazie al sostegno degli altri concorrenti, e può ricaricare le batterie in attesa di tornare dalla figlia Sofia.

Dayane spiega perché non si ritirerà

Oggi cade l'8 febbraio, il giorno inizialmente destinato alla finale del GF Vip (che è stata poi spostata al 1 marzo). Nonostante il lutto di Dayane, che ha scosso tutta la Casa, il programma sta continuando regolarmente e la Mello, parlando con gli altri, ha spiegato perché non è intenzionata ad abbandonare: "Se fosse oggi la finale io non vorrei andare via. Vorrei stare ancora qua. Voglio fare queste 3 settimane con me stessa e arrivare dalla Bubi un po’ più carica". Il resto del gruppo la sostiene in questa sua scelta, con Tommaso Zorzi che ha lodato la sua decisione: “Brava, fai bene. Se la vivi così è la cosa migliore che puoi fare".

Dayane Mello è già finalista

Dayane è stata la prima concorrente a essere proclamata finalista per cui, se non cambia idea decidendo di ritirarsi, è già automaticamente in gioco sino al 1 marzo e immune a tutte le nomination. Consapevole che la sua famiglia di origine (il padre e l'altro fratello Juliano) è lontana e irraggiungibile e che in Italia ha soltanto la figlia Sofia, ha trovato una vera e propria seconda famiglia nel gruppo del GF Vip, che al momento del lutto ha superato le divergenze dimostrandole il massimo sostegno.

Dayane ha seguito la veglia del fratello in diretta streaming

Dayane, benché a distanza, ha potuto comunque partecipare al lutto dei Mello: attraverso una videochiamata, ha seguito dalla Casa del GF Vip la veglia funebre per il fratello Lucas, morto a soli 26 anni in un incidente stradale. La figlia Sofia continua a tifare per lei e comprensibilmente la Mello non vuole rattristarla in questo momento così duro. Dayane ha comunque il sostegno dell'intera famiglia dell'ex compagno Stefano Sala, il papà di Sofia: al Gf Vip è intervenuta Simona, la mamma di Stefano, facendole sapere che tutti sosterranno la sua decisione, qualunque essa sia. Durante la scorsa puntata, Dayane aveva spiegato di essere rimasta anche per Lucas: "Era molto felice per quello che sta succedendo nella mia vita, lui vorrebbe che rimanessi".