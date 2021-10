Dayane Mello crolla a La Fazenda: “Sono fragile, non ero pronta per un altro reality dopo il GF Vip” Dayane Mello continua a vivere con difficoltà la sua esperienza nel reality “A Fazenda”. La modella ha confidato ai suoi compagni di avventura di stare attraversando un periodo di fragilità. Inoltre, ha dichiarato di sentirsi presa di mira fin dal primo giorno: “Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile”.

Prosegue il percorso di Dayane Mello nel reality brasiliano "A Fazenda". Il cammino per la modella, continua a essere in salita. In queste ore, infatti, ha avuto un momento di fragilità durante il quale si è confidata con la concorrente Valentina Francavilla. La trentaduenne ha spiegato di essere in un periodo difficile della sua vita, in cui forse partecipare a un altro reality dopo il Grande Fratello Vip non era la cosa più indicata da fare.

Dayane Mello pentita di aver partecipato al reality A Fazenda

Dayane Mello ha confidato a Francavilla: "Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento". L'attrice che sta condividendo con lei questa esperienza, ha sostenuto di capire il suo stato d'animo. Anche per lei il reality si è rivelato più difficile del previsto, soprattutto nelle fasi iniziali, ma grazie alla gentilezza e alla comprensione che Dayane ha mostrato nei suoi confronti, è riuscita a sentirsi meno sola: "Quando sono arrivata mi sentivo sola. Nessuno mi ha accolto. Mi sentivo triste. L'unica che mi ha teso una mano sei stata tu. Tu mi sei stata vicino e mi hai fatto sentire la benvenuta".

Dayane Mello sente di essere stata presa di mira

Dayane Mello ha vissuto un evento traumatico nel reality. La modella è stata molestata dal cantante Nego Do Borel. L'uomo è stato poi squalificato dalla Fazenda, per i gravi atti compiuti. L'allontanamento del concorrente ha permesso a Dayane di vivere con più tranquillità l'esperienza nel reality. Tuttavia, in queste ore, la 32enne ha anche rimarcato come alcuni tra i vip in gara stiano approcciando il loro percorso nella fattoria come fosse una guerra. In particolare, ha fatto riferimento al concorrente Bil Araújo: “Ho sentito Bil dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota”. Infine, ha detto di essere stata presa di mira fin dal primo giorno nella fattoria: