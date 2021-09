Dayane Mello e le molestie a La Fazenda, la rete: “Stiamo indagando, ne parleremo in diretta” La rete che manda in onda il reality show La Fazenda, travolta dal caos sollevato nelle ultime ore dai video girati anche in Italia che mostrano avances spinte, ai limiti della molestia, del concorrente Nego do Borel alla ex gieffina vip Dayane Mello, si è espressa su Twitter: “I fatti sono debitamente indagati da un’equipe multidisciplinare e se ne parlerà nel programma di stasera”.

A cura di Redazione Spettacolo

Dayane Mello torna a far parlare di sé ma stavolta in un reality show della sua terra, il Brasile. A La Fazenda, trasmessa da Record Tv, la concorrente si sta trovando ad affrontare una situazione piuttosto spiacevole e delicata. Complici due consueti party nella Fattoria, per alzare un po' il tasso alcolico e dare il via a storie e confronti con meno freni inibitori, la Mello si è ritrovata ad essere l'oggetto delle avances spinte del cantante Nego do Borel, che il settimanale Chi ha già qualificato per essere stato coinvolto in accuse di violenze domestiche da parte di tre delle sue ex.

Record Tv spiega cosa sta accadendo a Dayane Mello

Mani fuori controllo nel letto, baci quasi strappati, un atteggiamento pedante che pare abbia infastidito Dayane Mello e preoccupato in primis la sua famiglia, dopo di che i suoi ex compagni di reality Gf Vip, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi. Quest'ultima ha lanciato un appello da poco, chiedendo alla rete di intervenire e la rete, con la produzione, non se lo sono fatto ripetere due volte. Con un tweet hanno spiegato cosa sta succedendo e rimandato la questione al serale di oggi sabato 25 settembre.

Record TV informa che, visti gli eventi di quest'ultima notte nel reality show A Fazenda, che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello, i fatti sono debitamente indagati da un'equipe multidisciplinare e se ne parlerà nel programma di stasera.

La questione portata in diretta tv

Sarà la diretta de La Fazenda di stasera a mettere in chiaro le rispettive posizioni e stabilire se Dayane Mello è davvero esposta a un pericolo e, in quel caso, se procedere con la squalifica di Nego do Borel, che intanto, tramite il suo staff, ha preso le distanze dalle accuse e ne ha rilanciate altre inerenti una presunta discriminazione per colore della pelle e un passato nelle favelas. Un programma che non si sta facendo mancare niente e che potrebbe scivolare in qualche scelta autoriale decisamente azzardata.