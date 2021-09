Squalificato da La Fazenda Nego do Borel accusato di molestie da Dayane Mello È stato squalificato dal reality brasiliano A Fazenda, il cantante Nego do Borel, colui che avrebbe molestato Dayane Mello dopo una festa in cui tutti i concorrenti avevano alzato un po’ il gomito. La decisione della Record Tv è stata sollecitata anche dal pubblico che ha condannato duramente i gesti dell’artista. Sono in atto ulteriori approfondimenti per chiarire la questione da parte dei legali del cantante e anche della ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle ultime ore il nome di Dayane Mello è tornato ad essere predominante nel racconto televisivo, seppur non Italia. La modella, concorrente del reality brasiliano A Fazenda, si è trovata al centro di una spiacevole situazione, subendo delle avances particolarmente pesanti da uno degli altri partecipanti. Si tratta del cantante Nego do Borel che, secondo quanto riportato dalla testata Metròpoles e dall'ufficio stampa dell'artista, è stato allontanato dal reality affinché vengano fatti ulteriori accertamenti sul caso.

La squalifica immediata di Nego do Borel

Tanto la pressione dei social che hanno definito l'approccio come un possibile stupro, quanto quella degli sponsor del programma è stata decisiva nella decisione da parte della redazione del reality di squalificare il cantante per quanto è accaduto nelle scorse ore ai danni di Dayane Mello. A confermare l'uscita repentina dal reality è stato anche lo staff di Nego do Borel, che in un comunicato stampa ha ribadito la necessità di fare luce sulla vicenda e, soprattutto, che venga fatta giustizia:

L'ufficio stampa di Nego do Borel informa ufficialmente la squalifica del cantante dal reality show La Fazenda. Il team legale dell'artista è attualmente in contatto con il team legale dell'emittente per verificare tutte le informazioni e si esprimerà in serata, quando avranno maggiori dettagli. Mettiamo in chiaro che siamo favorevoli a che sia fatta giustizia e chiediamo di evitare processi senza prove o basati su piccoli ritagli provenienti da internet.

Anche i legali di Dayane Mello indagano sulla faccenda

Sui social brasiliani le avances particolarmente spinte, che sfociano nella molestia, sono state duramente condannate e la mobilitazione del pubblico, che sostiene possa esserci stata una vera e propria violenza, ha favorito un approfondimento da parte della redazione del programma. Stando a quanto riportato dalla stampa brasiliana, anche i legali di Dayane Mello si sono recati sul luogo in cui viene girato il reality per ulteriori accertamenti che certifichino il presunto stupro subito dalla modella.

Cosa è successo a Dayane Mello a La Fazenda

Dopo due serate all'insegna del divertimento nel ranch de La Fazenda, in cui non sono mancati alcol e musica, tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l'entusiasmo, bevendo qualche bicchiere più del dovuto. Anche Dayane Mello si è lasciata trascinare dai festeggiamenti e si è abbandonata sul letto in preda all'ubriachezza. Al suo fianco era steso Nego do Borel, il cantante sebbene fosse stato richiamato da altri concorrenti preoccupati dallo stato della Mello, non si è allontanato e, anzi, si è avvicinato alla modella in maniera piuttosto insistente senza considerare il fatto che fosse completamente ubriaca.