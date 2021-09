Dayane Mello vittima di molestie a La Fazenda: concorrente tenta di baciarla, poi le tira un secchio Dayane Mello sta partecipando al reality A Fazenda (La Fattoria), dove sta subendo gli atteggiamenti molesti di un altro concorrente, il cantante Nego Do Borel. L’uomo ha tentato più volte di baciarla e vedendosi respinto, si è alzato dal letto furioso e ha scagliato un secchio nella sua direzione. La famiglia della modella chiede che vengano presi provvedimenti.

Dayane Mello, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di partecipare a un altro reality. Attualmente è tra i protagonisti del programma "A Fazenda" (La Fattoria). L'esperienza, tuttavia, si sta rivelando tutt’altro che piacevole. Uno dei concorrenti, il cantante Nego Do Borel, l'ha importunata e vedendosi rifiutato, ha avuto uno scatto d'ira lanciandole contro un secchio.

Dayane Mello molestata dal cantante Nego Do Borel

Nei video (vedi in alto, ndr) che in queste ore stanno circolando in rete e che stanno scatenando proteste e polemiche, si vede Nego Do Borel nel letto accanto a Dayane Mello. Più volte si avvicina a lei, tenta di accarezzarla, avvicina le labbra al viso della modella e prova a baciarla. Lei si vede costretta ad allontanarlo. Tra l'altro, a quanto pare, in quel momento Dayane sarebbe stata poco lucida a causa del vino bevuto quella sera. Ciò rende il comportamento del cantante ancora più inaccettabile. A un certo punto, Nego Do Borel – visibilmente infastidito – si alza e scaglia un secchio furiosamente contro di lei.

La famiglia di Dayane Mello chiede provvedimenti

In queste ore, sul profilo Instagram di Dayane Mello è apparso un lungo comunicato presumibilmente scritto dalla famiglia oltre che dallo staff della modella. Si annunciano provvedimenti e si chiede che venga presa pubblicamente una posizione di condanna di quanto sta accadendo:

