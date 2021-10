Dayane Mello crolla a La Fazenda, le lacrime in un video: “Sono un bersaglio, non ce la faccio più” Dayane Mello crolla a La Fazenda lamentando di essere stata isolata dagli alti concorrenti. “Sono un bersaglio. Non ne la faccio più, sta diventando insopportabile”, ammette in lacrime la modella ripresa durante un momento di sconforto. Dayane non sa ancora del presunto stupro subito da Nego Do Borel le cui circostanze restano ancora da chiarire.

A cura di Stefania Rocco

Dayane Mello ha avuto un crollo qualche ora fa a La Fazenda. La modella sta partecipando a un reality in Brasile, cominciato pochi mesi dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, una partecipazione intorno alla quale si muovono ombre sempre più cupe. All’interno della fattoria che fa da sfondo al reality, Dayane avrebbe subito un presunto stupro intorno alle cui circostanze non è stata ancora fatta luce. I video che raccontano quei momenti drammatici hanno fatto il giro della rete in Italia. Sono migliaia coloro che denunciano la presunta violenza sessuale subita dalla modella che, secondo quanti la difendono, non ricorderebbe l’accaduto. Dayane, interrogata dalla produzione il giorno successivo ai fatti, ha negato di avere consumato un rapporto sessuale con Nego Do Borel.

Nego Do Borel espulso da La Fazenda

Per quei fatti sui quali non è stata ancora fatta luce, Nego Do Borel è stato espulso da La Fazenda. Una decisione della produzione che sembrerebbe avere fatto sentire in colpa Dayane e che ha spinto alcuni dei concorrenti ad allontanarsi da lei.

Dayane Mello isolata dai concorrenti, il video dello sfogo

In questo clima si inserisce lo sfogo di Dayane trasmesso dalla televisione brasiliana qualche ora fa. La modella si è sciolta in lacrime lamentando il suo malessere e le condizioni di isolamento delle quali sarebbe vittima: “Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento. Ho sentito Bill dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota. Sono un bersaglio dalla prima settimana. Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C'è un atmosfera davvero pesante”.