Davide Basolo dopo Temptation Island attaccato dai fan sui social: “Vuoi solo soldi e visibilità” Davide Basolo è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il tentatore, infatti, è stato al centro di un flirt con Jessica Mascheroni, la fidanzata di Alessandro. Il loro rapporto ha fatto incrinare ancora di più la storia d’amore della coppia e una volta terminata l’esperienza nel reality, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate è stato accusato di aver ingannato Jessica solo per “soldi e visibilità”.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Davide Basolo è ormai noto agli appassionati dei dating show in cui c'è la firma di Maria De Filippi. Lo abbiamo visto, infatti, tra i corteggiatori di Temptation Island, dove ha istaurato un rapporto molto speciale con Jessica Mascheroni, la fidanzata di Alessandro con cui, però, sembra proprio che il feeling non sia andato oltre le settimane trascorse all'Is Morus Relais. Ma lo ricordiamo anche con la maschera de "L'alchimista", così come si era presentato per corteggiare Giovanna Abate a Uomini e Donne. Molti fan del programma non hanno esitato a commentare con un certo disappunto il comportamento adottato dall'ex corteggiatore che, però, ha prontamente risposto alle accuse.

Il feeling con Jessica Mascheroni

Un'intesa, quella tra Jessica e Davide, che tra effusioni, abbracci e nottate trascorse insieme aveva fatto impazzire il trentenne Alessandro che, infatti, dopo aver visto la sfilza di immagini mostrategli dalla redazione nel pinnettu, non ha aspettato un secondo di più per richiedere il falò di confronto. Un falò che, come volevasi dimostrare, si è concluso con la fine della storia tra i due fidanzati, ormai convinti di aver capito cosa davvero desiderano da una storia d'amore. Intanto, che ruolo ha Davide Basolo in tutto questo? Tra i commenti al suo ultimo post, c'è chi lo accusa di aver preso in giro Jessica, per ottenere ancora più visibilità e che quindi il suo non fosse un interesse sincero. Altri, invece, ricordano il suo percorso a Uomini e Donne e le sue lacrime al momento della scelta della giovane tronista romana che gli preferì Sammy Hassan.

I commenti negativi sui social

A questo proposito, infatti, qualcuno ha commentato: "E tu saresti colui che ci rimase male per la delusione con Giovanna… e dopo pochi mesi vai a fingere di essere l'uomo perfetto con una povera disgraziata insicura, illudendola per soldi e visibilità". Tra i tanti commenti su questo tenore, Basolo ha risposto proprio a queste insinuazioni scrivendo: "Pochi mesi un anno? Ah se i muri potessero parlare". Probabilmente l'ex tentatore allude al fatto che davvero ci sia rimasto male per la mancata storia con Giovanna Abate che lui aveva messo in crisi, nonostante lei fosse completamente infatuata di Sammy, con cui ha avuto una storia solo di qualche mese.