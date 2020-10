Dalila Mucedero fidanzata di Massimiliano Morra scriveva queste parole lo scorso 15 settembre, a pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip, dopo che Adua Del Vesco aveva cacciato fuori la storia finita malissimo con Morra ai tempi delle soap e condiviso il malessere profondo (confinante con il periodo dell'anoressia) del quale lui, a suo dire, non si sarebbe mai fatto carico.

Dalila Mucedero torna sulle frasi dette contro Adua

La fidanzata di Morra le rivolgeva queste frasi, forse ancora inconsapevole del fatto che di lì a poco l'avrebbe anche incontrata da dietro un vetro: "Voglio solo dire una cosa: il vero essere di una persona esce fuori con il tempo. Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry!". Dalila Mucedero commenta quanto ha visto nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip 2020, tornando su quelle frasi e lo fa attraverso le stories del suo Instagram: "L’avevo detto io che il vero essere di una persona esce fuori piano piano. Tempo al tempo e ognuno avrà quello che si merita".

L'omosessualità di Morra, Adua nega tutto in diretta

Nel corso del loro incontro in Casa, la Mucedero aveva in parte contenuto questo impeto, ricordando all'attrice di essere il passato del suo fidanzato e non il loro presente. Oggi invece torna a cavalcare un certo approccio nei confronti della Del Vesco, alla luce delle dichiarazioni emerse sull'omosessualità di Massimiliano Morra, spiattellata alle compagne in Casa stando ai filmati del Grande Fratello, negata su tutta la linea dalla siciliana durante la diretta. "Non l'ho mai detto" ha gridato Adua, creduta in prima battuta e poi smentita da Tommaso Zorzi, che l'ha nominata in confessionale proprio adducendo come motivazione il fatto che stesso a lui aveva spifferato dell'omosessualità di Morra, per poi rimangiarsi tutto in diretta, tenendo anche stretto un rosario in mano (quello regalatole da Gabriel Garko la scorsa puntata).